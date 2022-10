La cueva de Maltravieso de Cáceres reabre al público durante 6 meses

La consejera de Cultura, Nuria Flores, ha anunciado esta mañana que la cueva de Maltravieso se reabrirá al público el próximo 28 de octubre, viernes. Lo hará durante seis meses y solo se permitirán grupos de cinco personas. La iniciativa forma parte de un proyecto piloto que comenzó antes de la pandemia, pero que como consecuencia del coronavirus se tuvo que paralizar. Las cinco personas entrarán juntas, todos los viernes de cada mes, y lo harán tras un sorteo que realizará la propia Junta previa inscripción online en la página web visitaescuralmaltravieso.com. Los interesados tienen que aportar su DNI y número de teléfono. Esos cinco serán unos auténticos privilegiados porque podrán ver en el siglo XXI figuras que se hicieron hace más de 60.000 años.

La visita comenzará a las 11 de la mañana de cada viernes. Se ha elegido este día de la semana atendiendo a los requerimientos del turismo en Cáceres y con la intención de que las visitas a otros lugares de la ciudad, previsiblemente la parte antigua, se alarguen durante el fin de semana. El recorrido se realizará junto a un técnico de la Consejería de Cultura contratado para ello y que hará las veces de guía. Se trata de un arqueólogo especializado que acompañará durante 60 o 90 minutos a esos cinco elegidos, que entrarán en la cavidad con todos los medios de prevención necesarios. Se recomienda que no accedan bebés ni personas con movilidad reducida.

Flores ha recordado que todo ello forma parte del proyecto transfronterizo First-Art, que viene trabajando en la conservación y promoción turística y cultural de las dos únicas cuevas con arte paleolítico existentes en el territorio de la Euroace, la de Escoural, en las inmediaciones de Évora (Portugal), y la de Maltravieso, en Cáceres.

Este proyecto de investigación se encarga de poner en valor la conservación, documentación y gestión de las primeras manifestaciones de arte rupestre en el suroeste de la Península Ibérica, y sirve como prueba y documentación que acredita cómo soporta la cavidad la entrada de personas a su interior. Tiene un presupuesto de medio millón de euros, en el que la consejería aporta 330.000.

A juicio de la consejera, la reapertura "es la puesta en valor del hito de la cueva de Maltravieso, como exponente del arte paleolítico rupestre del suroeste peninsular, al que espero que acuda mucha gente, aunque solo de cinco en cinco, y poder seguir avanzando en la apuesta del turismo patrimonial y cultural de la ciudad de Cáceres". Flores ha avanzado que "en función de los resultados del proyecto piloto", serán los arqueólogos quienes precisen si la cueva podrá seguir siendo visitada "y de qué manera".

Al acto de presentación, celebrado en el Centro de Interpretación de Maltravieso (un edificio anexo a la cavidad) ha acudido el alcalde, Luis Salaya, quien ha remarcado que "el ayuntamiento siempre ha sido paciente" cuando ha habido que paralizar las visitas puesto que "la prioridad es la conservación del patrimonio histórico que representa la cueva". El regidor ha advertido que "Maltravieso paga un precio cuando es visitada".

Pero quién más luz ha aportado sobre este asunto ha sido, indudablemente, Hipólito Collado, jefe de Sección de Arqueología de la Consejería de Cultura. Ha detallado que el programa piloto que se retoma ahora se centra en las mediciones. Ese proyecto se ha modificado en cuanto al número de visitas porque desde el inicio de la pandemia hasta ahora, el equipo del ejecutivo regional "ha estado trabajando y tomando notas". De sus análisis se desprende que esas visitas deben reducirse un 50%. ¿Por qué? "Porque los parámetros que teníamos respecto a las visitas precedentes no eran buenos", ha dicho Collado.

Sin embargo, a partir del 28 de octubre, con esas cinco visitas semanales durante los próximos seis meses, se va a comprobar "la capacidad de carga que puede asumir la cueva de Maltravieso". Esa restricción del número de visitantes tiene que ver con la capacidad preventiva. Y se explica por el aumento de contaminación microbiológica y de capacidad de contenido de CO2 que ha experimentado la cavidad. Maltravieso no es inmune, mas al contrario, es como un bebé expuesto a los males contaminantes de la humanidad. Como muestra, este ejemplo que con tanta clarividencia narra Hipólito Collado: "Cuando los expertos entramos en el interior, se producen afecciones que tenemos que tratar de evitar".

Eso sí, ha apostillado que "ahora entramos en una nueva etapa, vamos a estar seis meses más. Analizaremos y veremos si podemos continuar con el programa de visitas, si tendremos que ser aún más restrictivos o si podremos ampliarlo". Los datos son provisionales, pero hasta el momento evidencian que las visitas anteriores derivaron en problemas de "contaminación biológica y florescencia de hongos". Y no solo por las visitas, Maltravieso es tan frágil que también se ve afectada por las entradas y salidas de los expertos. "La presencia humana en la cueva" no supone un bien. "Nosotros mismos como investigadores causamos afecciones".

Entiende el equipo, sin embargo, que Extremadura y el mundo necesitan entrar en la cueva. "Ver Matravieso en directo es un auténtico privilegio. Hoy en día, ver una cueva donde nace el arte rupestre, el lugar donde el hombre, con su capacidad y su conciencia fue capaz de desarrollar arte rupestre por primera vez" supone un lujo al alcance de muy pocos. Por eso, añade Collado, "a las cinco personas que entren en la cueva será como si les hubiera tocado la lotería".

Las conclusiones del estudio llevado a cabo por los arqueólogos se basan en diferentes parámetros. Uno de ellos son los puntos de control en la cavidad, instalados gracias al programa First-Art. "Su número se ha incrementado y se han comprado varios sistemas de parametrización de CO2 de temperatura de roca encajante, temperatura ambiente, presión atmosférica o contaminación microbiológica".

La construcción de la neocueva no contaminará a la original

Collado ha puesto otro ejemplo sin duda impresionante de hasta qué punto es fina la piel de Maltravieso: "Los incendios de este verano en Monfragüe provocó el triple de incrementos de CO2 que en condiciones normales. Un fuego originado a 53 kilómetros de Cáceres. Eso da idea del grado de afección al que puede someterse una cavidad cuando en su interior hay presencia humana, con 37 grados de temperatura mínima, que es lo que calculamos que suponen cinco personas dentro. Si estamos hablando de que variaciones de 0,1 grado pueden ser perjudiciales y generar un incremento de hongos, las visitas previstas también pueden aumentarlos".

Ante este panorama, la pregunta obvia es: "¿Si esto se ha producido por un incendio en Monfragüe, cómo afectará la construcción de una neocueva justo al lado de Maltravieso?". Collado ha sido taxativo: "Tecnológicamente hemos ido de la mano los arqueólogos de la Junta y del ayuntamiento y somos absolutamente sensibles a todo ese proceso". Ha recordado que todos los avances en investigación tecnológica realizados por la Junta "servirán de base para construir esa réplica a escala real. Es simplemente un ordenador fresando un material muy liviano y suficientemente respetuosa con el entorno. En ese sentido, garantizada la conservación absoluta y la integridad de la conservación".

Salaya se ha referido a los avances que desde el ayuntamiento se están realizando para la construcción de la neocueva de Maltravieso, con una inversión de fondos europeos de 3.065.000 euros. Se trata de una réplica exacta y a escala real en los mismos tamaños y condiciones de humedad que la original y que se situará en la explanada frente a la actual. Contará con un museo para explicar las pinturas y grabados y espacios de investigación e incluirá una restauración ambiental de toda su zona de influencia. "Será una experiencia muy parecida a la visita a la cueva original", ha dicho el alcalde, que ha anunciado que el proyecto "está ya en contratación y en los próximos meses esperemos que salga".

El alcalde volvió a incidir en que se trata de una iniciativa que parte de Maltravieso y que la conecta con la ciudad monumental a través de la Ribera del Marco, convergiendo en un mismo modelo de desarrollo sostenible. Salaya ha hecho alusión a esos 4 millones de euros de un proyecto que ha sido rechazado por la Fundación Biodiversidad. A juicio del alcalde, eso no es óbice para que su gabinete siga trabajando en la recuperación y limpieza de caminos "de forma más humilde y austera, año a año, cogiendo anualmente partes del Marco para la renaturalización de la zona y el mantenimiento de los valores naturales. No un parque ni un jardín, sino una Ribera como la conocemos, pero más accesible para que podamos pasear por ella".

¿Volverá el Grupo de Primeros Pobladores?

Respecto a las investigaciones del Grupo de Primeros Pobladores, que lleva paralizada desde 2008, la responsable del departamento de Cultura, Nuria Flores, evitó el asunto al asegurar: "De momento nos vamos a centrar en terminar este proyecto europeo y que ahora se reanuda y en cuanto lo terminemos, que va a ser el que nos diga cómo y de qué manera soporta la cueva el número de personas en su interior, podremos dar más información sobre la iniciativa de Primeros Pobladores", equipo liderado por Eudald Carbonell (codirector de Atapuerca).

En este sentido, Hipólito Collado insistió en que "la investigación se está haciendo" por parte de la Junta, pero que para que vuelvan Primeros Pobladores "habrá que ver la capacidad que podrá tener un programa de investigación, con excavaciones y movimientos de tierra y si puede, o no, llevarse a cabo".

Collado ha definido Maltravieso como un yacimiento excepcional, y "que eso no es discutible" como tampoco lo es su preservación, que debe estar, a juicio del arqueólogo, por encima de cualquier otro elemento, ya sea las visitas o ya sea la continuación de la excavación.

"Es posible que se pueda recuperar la investigación, yo no voy a decir que no, ni nadie. Serán los datos los que permitan avanzar o no en esa dinámica. Nadie niega que se puedan hacer investigaciones. Pero, a lo mejor, lo que hay que hacer es potenciar las investigaciones en la cavidad de Santa Ana, que no tiene problemas para la recuperación del arte rupestre, porque allí no nos dejaron arte. O en el Conejar, o en las cuevas de la ronda norte... Hay mucho que investigar y Maltravieso puede quedar como punto de referencia para otro tipo de investigaciones. Me parece maravilloso conocer que Maltravieso tiene pinturas de más de 60.000 años, o que se puede avanzar en el ADN de aquéllos que realizaron esas pinturas".

Nuevo vídeo sobre Maltravieso

De momento, y para ir abriendo boca, la consejería ha presentado un vídeo que puede consultarse por el público en el centro de interpretación de Maltravieso. Se trata de un recorrido virtual y tridimensional de los más completos que existen en Europa. Todo el contenido gráfico de la cueva está ya al alcance de todos, con capacidad de interactuar con avatares, entre ellos una recreación de neardentales que representan el momento en el que realizaban las pinturas. La consejera y el alcalde fueron los primeros en iniciar este viaje virtual que, efectivamente, merece la pena.