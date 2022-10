Más concursos de acreedores y menos empresas en Cáceres

«En Las Capellanías se oye el canto de los pájaros, y eso está muy bien para el medioambiente, pero no para un polígono industrial, porque indica que no tiene la actividad que debería». Así responde Diego Hernández, presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CEADE), cuando se le pregunta por los datos que revela el ‘Radar Empresarial’, realizado por Axesor an Experian Company, y las propias estadísticas del Ministerio de Trabajo. Al cierre del tercer trimestre del año, Cáceres registra más concursos de acreedores que en todo 2021, y además se desacelera ligeramente el número de empresas. La razón no es otra que el alza de los costes (energía, materias primas, combustibles...), que afecta por varios frentes a los negocios.

En concreto, la provincia cacereña ha registrado en septiembre 3 concursos de acreedores, que sumados al resto del año arrojan una cifra de 18 desde enero. El estudio de Axesor an Experian Company concluye que este dato supone un aumento del 260% respecto al mismo periodo de 2021, la mayor subida de todas las provincias. Respecto a Extremadura, se han abierto 45 procedimientos de enero a septiembre, un 36% más que en los tres primeros trimestres de 2021 (es la sexta comunidad con mayor alza). El ‘Radar Empresarial’ detecta un aumento del 13% interanual en todo el país. La creación de empresas también se desacelera. Los costes actuales no son los más adecuados para iniciar una aventura empresarial. De enero a septiembre se han constituido en Cáceres 264 negocios, un 2% inferior al mismo periodo del pasado ejercicio. No obstante, en este caso, el ranking de Axexor an Experian evidencia que solo 12 provincias han sido capaces de superar los datos de 2021, y que Cáceres (a menos perder) tiene una caída contenida. En cuanto a Extremadura, ha sido capaz de generar 868 negocios pero suponen un 6% menos que en 2021. En realidad bajan todas las comunidades salvo Baleares y Canarias. En el total de España, la constitución de sociedades mercantiles se resiente un 3%. El problema es que el número total de empresas inscritas en la Seguridad Social también ha perdido fuelle en la provincia de Cáceres, justo cuando se pensaba que, tras la pandemia, llegaba la recuperación. Los datos del Ministerio de Trabajo revelan que si había 12.836 empresas en septiembre de 2021, ese número ha descendido ligeramente a 12.818 en septiembre de 2022 (-0,1%). Baja el sector agrario (de 2.806 a 2.566 empresas), pero sube la industria (de 964 a 973), la construcción (de 1.540 a 1.550) y los servicios (de 7.526 a 7.729). Los empresarios afirman que en el día a día, estos datos se convierten en certezas. «La situación después de la pandemia ha ido en caída libre, sobre todo por el fuerte aumento de las facturas energéticas, el encarecimiento de las materias primas, el incremento del gasoil, y la subida de algunos impuestos», subraya Diego Hernández, presidente de CEADE y del Círculo Empresarial Cacereño. El volumen de trabajo todavía no se ha resentido en un buen número de sectores (lo hará si continúa la inflación y se desacelera más el consumo, por ejemplo ya se percibe en la hostelería). «Muchas empresas siguen trabajando igual pero con unos costes disparados. Si pagas el gasoil del transporte a 2 € y las facturas de luz de un restaurante a 5.000 €, por mucho que te esfuerces no hay manera de soportar mes a mes esos gastos», lamenta Diego Hernández. «De ahí el incremento de los concursos de acreedores», apunta. Proyectos en el aire Un panorama que tampoco ayuda a la creación de nuevas empresas, por eso descienden las estadísticas. «Cáceres de momento es una ciudad con mucha población jubilada y funcionaria. Hay poca industria que aliente la constitución de nuevos negocios. Basta con echar un vistazo al polígono Las Capellanías: demasiadas naves cerradas. Se anuncian varios proyectos, pero ninguno está iniciado, el único que puede llegar a salir más rápido sin que dependa de fondos públicos es la mina», subraya Diego Hernández. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) de Extremadura también analiza la situación. «Venimos denunciando desde hace tiempo que la inflación provocada por la guerra está afectando muchísimo al mundo del autónomo», señala David Campos, portavoz. «Estamos muy lastrados desde la pandemia, nos costó mucho salir de ese parón, determinadas políticas como los ERTEs nos vinieron bien, pero aun así veníamos saliendo poquito a poco, muy debilitados, y la inflación de este último periodo nos ha complicado bastante la situación», precisa. Desde UATAE reconocen que se toman algunas medidas como la bajada del IVA en ciertos productos, «pero necesitamos más ayudas», destaca el portavoz en Extremadura. Y es que «una inflación tan alta acaba afectando por distintas vías: los alquileres, la energía, las materias primas…». Luego viene la segunda parte: «O el autónomo asume esa pérdida, o bien la repercute en el precio de los productos y pierde ventas. Entramos en una espiral muy peligrosa», alerta David Campos. Todo ello sin olvidar que estos negocios suelen ser economías familiares. «De ellos come generalmente una familia, y cuando se está con el agua al cuello por las facturas y otros gastos, esa familia completa se ve resentida», indica. Estas mismas razones explican el descenso del emprendimiento. «Normalmente ayudamos a nuestros asociados a realizar un plan de negocio viendo cuál será su modelo y su previsión de costes. Cuando todo sube, el dinero del que dispone tiene un tiempo más limitado y cuesta dar el paso», explica.