Unijepol denuncia falta de agentes locales en Cáceres y el ayuntamiento lo desmiente

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, Unijepol, ha lanzado un comunicado en el que vuelve a denunciar la falta de efectivos de la jefatura de Cáceres y habla de una diferencia en negativo de más de 30 policías locales en los últimos 15 o 20 años. En el comunicado añade que esa carencia se hace más patente debido a la escasez de mandos operativos, "pues según su distribución en seis secciones de trabajo, únicamente dispone de un número mínimo de oficiales una de ellas, lo que provoca que si un oficial de cualquier otra sección (generalmente responsables del turno diario de mañana, tarde o noche) tiene un permiso, disfruta de un día de libre disposición o se pone enfermo, la responsabilidad recae en el agente más antiguo que trabaje en ese turno", afea Unijepol.

Añade además que con respecto a la categoría de subinspectores, a día de hoy, "ninguno de los actuales está en situación de prestar servicios operativos, pues están los tres en segunda actividad". La idea es que a finales de noviembre se incorporen esos tres subinspectores que han aprobado el proceso selectivo. No obstante, el sindicato estima que lo ideal sería contar con 14 oficiales y seis subinspectores, en lugar de los siete oficiales y tres subinspectores con los que quedaría la plantilla, "con lo que más de un día la responsabilidad de la seguridad local en un turno recaerá en un agente", añade el colectivo.

Unijepol habla de conflicto laboral entre la plantilla y el equipo de gobierno y recalca lo que desde otras centrales se ha venido diciendo desde el pasado mes de julio: que los actos se acumulan los fines de semana en Cáceres y la seguridad no está garantizada por la ausencia de policía".

Incluso Unijepol se refiere a las "presiones a las que han y están sometiendo a los mandos operativos". Y personaliza en el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho. La situación la estaría provocando el ayuntamiento "para que no realice los dispositivos de los eventos con policías de refuerzo, intentando obligarle a cubrir estos eventos con el personal claramente insuficiente del turno en cuestión y poniendo voluntarios a doquier como si de policías se tratase".

Aseguran que también "le presionan intentando obligarle a que, sin resolución, fuese quien ordenara a los agentes realizar servicios extraordinarios obligatorios y asumir él la responsabilidad de una orden manifiestamente ilegal".

Añaden que aprovechando que el Inspector Jefe, "como cualquier otro funcionario, a veces disfruta de días de descanso por libre disposición o banco de horas generado en 2020 por la pandemia", se dictó una resolución que intentarán anular en los juzgados, "donde sin concurso público (como dice la Ley de Coordinación), sin informe del propio Inspector y por capricho de la Concejala de Seguridad, establece que como el citado Jefe disfrutará de dos o tres días libres, durante una semana, deja de ser Jefe y es sustituido por los Oficiales del turno de mañana, tarde y noche, es decir, deja de ser Jefe para que en su lugar lo sea un oficial en el turno de mañana, una vez termina su turno, el oficial del turno de tarde se convierte en Jefe y así sucesivamente con el de noche, de mañana...., vamos, que cuando se tenga que ordenar alguna cuestión de trascendencia nadie sabrá a quién dirigirse durante esos días".

Lo paradójico, asevera Unijepol, "es la situación que se produjo el pasado día 10 de octubre, desde las 07:00 hasta las 19:00 horas, "pues según su resolución, el Cuerpo de la Policía Local de Cáceres no tenía Jefe del Cuerpo, ya que el oficial del turno de mañana tenía permiso por enfermedad de un familiar y el de tarde había disfrutado de medio día de descanso. Igualmente, el día 11 de octubre (día de mercado franco) la Policía Local de Cáceres no ha tenido Jefe del Cuerpo desde las 07:00 hasta las 23:00 horas, por días de libre disposición de un oficial y la enfermedad referida anteriormente del otro oficial del turno de tarde".

La asociación concluye: "Por cierto, señor Salaya, la resolución injusta que firma dice que la sustitución del Jefe de la Policía Local de Cáceres (sin concurso público, tal y como dice la Ley), no supondrá para los oficiales retribución económica alguna. Esto no es precariedad laboral, es esclavismo y autoritarismo".

El ayuntamiento, por su parte, ha respondido diciendo que Unijepol "no es un sindicato y que no tiene representación en el ayuntamiento. No sabemos a quien estamos respondiendo", reitera el consistorio. Y añade: "Todas esas cosas que dicen que han pasado hay que contrastarlas. Eso sí, nos llama la atención el tono con el que se refieren al alcalde".

En cuanto a la oferta de plazas, el equipo de gobierno ha aclarado "que el año pasado se ofertaron las de subinspector, pero nadie las aprobó" y ha recordado que "se han ofertado las máximas plazas que se pueden ofertar en un cuerpo de la policía".