Ya queda poco para el 23 de octubre, día señalado para la solidaridad y en el que se celebra la marcha rosa contra el cáncer de mama, que organiza, un año más, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres.

Si todavía no te has inscrito, te contamos cómo hacerlo. Las inscripciones se realizan a través de la web Marcha rosa y reservar un dorsal. Cuesta 7 euros (dorsal y camiseta) los adultos y los niños 3, pero no incluye camiseta.

La retirada de dorsales se efectúa en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres, sita en la calle Donante de Sangre, número 1, donde también puedes inscribirte.

Dos modalidades

Al igual que en otras ediciones, la cita deportiva y solidaria cuenta con dos modalidades, una carrera de 5 kilómetros y la marcha. Ambas parten a las 9.45 horas desde Cánovas (a la altura de San Pedro de Alcántara) y discurre por la avenida de Hernán Cortés, Cánovas, Gil Cordero, avenida de Alemania, Antonio Hurtado, vuelta a Cánovas y culmina en la plaza Mayor.

Pero la marcha rosa se complementa con actividades paralelas como castillos hinchables, actividades dirigidas, animación con globos gigantes, mural del recuerdo, zona de photocall, zona de animación infantil, maratón de actividades dirigidas (zumba, zumba strong, gfit entre otras muchas).

La organización cuenta con el patrocinio y colaboración de instituciones como la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres y de entidades como el Banco Santander, Halcón Viajes y El Periódico Extremadura; y se espera la participación de más de 2.000 personas.