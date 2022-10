Es sin duda la película española que más está dando que hablar en los circuitos internacionales en los últimos meses. «Cerdita», la ópera prima de Carlota Pereda, que se rodó en el verano de 2021 en La Vera (en Villanueva de la Vera, concretamente), se ha convertido por méritos propios en el título más esperado en salas comerciales (se estrena el próximo 14 de octubre) y en una intensa (y sórdida) mirada a la descarnada realidad del ‘bullying’ en nuestra sociedad. Crítica y público coinciden en alabar la película de terror rural que tiene a la localidad verata como telón de fondo. Una suerte de fábula acerca de la opresión y los monstruos que puede alumbrar. Pereda trasciende el género, y lo hace con una estética cautivadora, con dosis de humor bizarro y un sello distintivo: la canícula extremeña que aporta una atmósfera asfixiante a la historia. Su pueblo y alrededores se han convertido en el plató ideal para rodar este thriller rural descarnado. Además de parir una protagonista, la actriz Laura Galán, que rebosa carisma y se come la pantalla.

Su paso por el último Festival Internacional de Cine de San Sebastián confirmó la buena acogida que tiene entre el público (se exhibió fuera de concurso en la sección Zabaltegui que aglutina las ‘perlas’ de otros festivales). Pero es que también ha ganado el Premio Méliès de Oro en la categoría de largometraje en el último Festival de Sitges, justo cuando acababa de regresar de Estados Unidos con otro galardón bajo el brazo: mejor largometraje de terror en el Fantastic Fest de Austin (Texas).

A finales del año pasado, la productora Morena Films y la propia Pereda celebraban que el estreno mundial de la película se hiciera en la meca del cine ‘indie’: el Festival de Sundance, el de Robert Redford; el mismo que contrapone el sol y las palmeras de Hollywood al frío de las montañas de Utah; muy alejado del polvo y el calor extremeño.

Largometraje sostenible

«Cerdita» supone la adaptación de un corto de Pereda rodado (también en La Vera) en 2018 y laureado con un Goya. El largometraje ha sido reconocido como un modelo de sostenibilidad con el medio ambiente y un proyecto pionero en conciliación laboral, al haber creado la primera ludoteca en rodaje. En concreto, desde Filmax, que distribuye el largometraje en España, destacan las facilidades dadas por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villanueva de la Vera, que han ayudado a hacer de este rodaje un modelo de sostenibilidad con el medio ambiente y un proyecto pionero en conciliación laboral, al haberse podido crear la primera ludoteca en rodaje (Ludoteca Cerdita) como herramienta de ayuda a la conciliación familiar en el mundo del cine. Merry Colomer, productora ejecutiva de Morena Films, ha liderado este proyecto en el que la mayoría del equipo estaba conformado por mujeres profesionales del audiovisual, tanto en el equipo base como en los puestos de responsabilidad, señala Filmax.

La distribuidora Filmax destaca las facilidades del rodaje en La Vera, que contó con una ludoteca pionera para conciliar

El drama del bullying

Las críticas en Sundance fueron excelentes, lo que acrecentó las expectativas sobre este slasher rural, que se articula en sí mismo como una descarada (y descarnada) crítica al bullying. Pereda ha explicado que esta cinta tiene bastante de autobiográfico en relación a cuando la película habla del acoso hacia su protagonista, Sara, interpretada por Laura Galán. “De adolescente cambié mucho de colegio y soy una mujer bisexual que viví una represión absoluta de mi sexualidad para que no me hicieran ” ha contado en una entrevista con Europa Press. «Aún así, me lo hicieron en muchos colegios porque hay ciertas personas que huelen la diferencia. En todos los lugares existe el , es una cuestión estructural y reírse de la apariencia de otra persona parece que es normal: incluso tenemos programas de televisión que se basan en criticar lo que hace la gente», ha lamentado. Para el gran público, no será hasta el 14 de octubre que podrá disfrutarla en salas. La cinta se merece un buen puñado de candidaturas a los Goya, y Extremadura lo celebrará por la parte que le toca.