Una ovación a treinta años en el aula

Era su última clase. Prácticamente todo el instituto le aguardaba en el pasillo y en su recorrido hacia la calle con globos y girnaldas y en silencio. Tanto silencio que asegura que no se percató de nada. Difícil de creer para alguien que se ha dedicado a la docencia durante toda su vida que no active automáticamente ese sexto sentido que se le presuponen a todos los profesores.

Jura José Miguel Iglesias (Cáceres, 1962) que la sorpresa que se llevó alcanzó dimensiones mayúsculas. Por supuesto que esperaba una despedida, pero no que alumnos y compañeros se confabularan para que se emocionara en público. Y no solo en ese instante porque el centro ha compartido ese momento en sus redes sociales para que la ciudad al completo pueda ser testigo. En el vídeo, el protagonista se muestra asombrado. Y a mayor asombro, mayores son los gritos y mayores son también los aplausos. El instituto le dedica durante los minutos que tarda en llegar a la puerta el que con toda probabilidad ha sido una de las ovaciones más importantes de su vida. Al menos de la profesional, porque tras más de treinta años en las aulas, la mitad en el Al-Qázeres como director, cuelga la bata y se despide. Recuerda a este diario que se prejubila y días después de su adiós, ya sea aún por la sorpresa o por la prontitud, aún decide en qué ocupará el tiempo. «Es una nueva etapa vital», acierta a responder. Una etapa que acaba de estrenar y a la que se tiene que acostumbrar. «Ha sido un trabajo que me ha gustado y del que he disfrutado mucho y cuando ejerces tu mente está en el instituto, ahora eso cambia».

Aún se conmueve cuando recuerda la ovación. «Despedirse con el cariño de todos tus alumnos es emocionante, que te preparen una despedida de este tipo en la que participa todo el centro, no me salían las palabras». añade. En esa línea, expresa que «el cariño y el aplauso es mutuo» tanto como para su equipo como para sus alumnos y confiesa que su etapa en el Alqázeres ha sido la más importante de su vida». «Hemos pasado muchas cosa estos años y hemos creado muchos lazos».

Lo cierto es que Iglesias lleva la docencia en la sangre. Su padre, también profesor, Juan Iglesias Marcelo, fue alcalde de Cáceres y uno de los que se recuerdan porque durante su mandato se consiguió uno de los hitos de la historia de la ciudad, el nombramiento como ciudad patrimonio por la Unesco.

De su etapa, hace balance y se siente satisfecho por haber visto que proyectos que se han puesto en marcha se han consolidado. También se pronuncia sobre la evolución del perfil de alumno. «Ha habido un cambio porque sociedad ha cambiado y los alumnos siguen siendo tan alumnos en muchas cosas como los que eran hace treinta años, los hay más brillantes, tampoco hay modelos tan autoritarios, hay una relación más democrática en el aula», pone de manifiesto. Así, entre una sociedad cambiante, inaugura de forma inmejorable una nueva vida que dedicará, dice, a leer y viajar, y «si en algún momento encuentra la manera», también a «servir a los demás» porque cambiará de etapa pero la vocación no se olvida.