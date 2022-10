'Cáceres, city of dragons' se traslada al San Francisco por la lluvia

El encuentro 'Cáceres, City Of Dragons', que se celebra este fin de semana en la capital cacereña, ha decidido modificar algunas de las actividades programadas en el exterior debido a la previsión de lluvia al complejo cultural San Francisco.

Entre los principales cambios se ha adelantado al viernes 21 de octubre, a las 20.00 horas la actividad de interpretación de escenas de la serie en la que participarán los figurantes. Los puntos continuarán, tal y como estaba previsto, señalizados por la ciudad monumental.

Para el sábado 22 de octubre, las actividades de 'La escuela de Caballeros' y 'El Torneo a pie de Caballero' se trasladan al complejo cultural San Francisco en los mismo horarios programados: de 12,00 a 13,00 horas y de 13,00 a 14,00 horas, respectivamente.

En la misma situación se encuentran las mesas redondas 'Cáceres, Ville de Dragons' y 'El impacto de Game of Thrones y The House of Dragons en el Turismo' y el concurso de cosplay escolar'.

Y para el domingo 23 de octubre la programación también sufre variaciones. El concurso de 'cosplay' pasará a tener lugar en la iglesia de San Francisco Javier (Preciosa Sangre), de 13.00 a 14.00 horas.

Por último, en cuanto a las rutas teatralizadas y las actividades de escape room, dependiendo de las condiciones climatológicas también podrían modificar su recorrido adaptándose así a uno mucho más cómodo para los participantes. En cuanto al punto de encuentro, se sigue manteniendo en el Arco de la Estrella salvo que la situación meteorológica no lo permita, pasando el punto de encuentro a los soportales del ayuntamiento, en la plaza Mayor.