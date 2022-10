Procedentes de Rocadragón, los dragones han llegado esta tarde a Cáceres y han traído con ellos la lluvia. Cuentan que Daenerys quemó el cuerpo de Drogo en una pira funeraria, a la que ató a la maegi Mirri Maz Duur y donde puso los tres huevos de dragón que habían sido su regalo de bodas, para luego entrar ella misma al fuego. Los huevos de dragón eclosionaron y nacieron tres dragones, Drogon, Viserion y Rhaegal. Rocadragón fue el asentamiento de los Targaryen hasta la conquista de los Siete Reinos por parte de Aegon. Desde entonces sirvió como sede del heredero al Trono de Hierro, siendo éste llamado Príncipe de Rocadragón.

Esta historia, basada en la novela de George R. R. Martin, ha sido recreada por HBO en forma de serie de televisión, con Juego de Tronos primero, y con La Casa del Dragón (su precuela) después. Cáceres ha sido escenario de ambos rodajes y ahora el ayuntamiento busca su rentabilidad con la apertura hoy de 'Cáceres City of Dragons', la que se espera como el primer y mayor cónclave de influencers, creadores de contenidos, youtubers y fans internacionales de 'La casa del dragón', una de las series de HBO más vistas de la historia da la televisión.

En torno a las ocho de la noche el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, el concejal de Turismo, Jorge Villar, y la consejera de Cultura, Nuria Flores, eran los encargados de izar la bandera Targaryen en el ayuntamiento; un acto acompañado por música de la serie, a cargo de la banda The Flea Bottom Band. Con ello comenzará lo que también se ha dado en llamar la eurofiesta de fans de Juego de Tronos.

Charlas retransmitidas por canales de youtube

La lluvia ha obligado a trasladar al Complejo Cultural San Francisco todas las charlas que durante este sábado y domingo estaban previstas y de las que formarán parte expertos nacionales e internacionales. En este sentido, el Ayuntamiento de Cáceres ha informado de que retransmitirá las mesas redondas de ‘City of Dragons’ que tendrán lugar en el Complejo Cultural San Francisco mañana sábado día 22, tanto las de la mañana como las de la tarde, para que los amantes del universo de ‘La casa del dragón’ y ‘Juego de tronos’ puedan seguirlas aunque no se encuentren en la ciudad participando de este encuentro. El enlace para la sesión de mañana es https://youtu.be/GZ8KlTL0fkA y para la de tarde https://youtu.be/eF4rBGyFj8c.

Las mesas se iniciarán a las 10.15 horas con ‘Cáceres, Ville de Dragons’, con la participación de Patricia Auneau, Cristophe Germier y Matteo Barbagallo; continuarán a las 11.15 horas con ‘El impacto de Game of Thrones y The House of Dragons en el Turismo’ con Maria Braun, Leire Juan, Montaña Granados y Javier Marcos. Por la tarde se iniciarán a las 17 horas con ‘Cáceres, Cittá dei Draghi’, que contará con Federica Bocco, Damiano Vandi, Valentina Bignamini, Beatrice Sironi, Chiara Mendola y Matteo Barbagallo; seguirán a las 18.00 horas con ‘House of the Dragon: a Show of Fire and Blood’, con Elio García, Adam Whitehead, Stefan Sasse, Federica Bocco, Patricia Auneau, Cristophe Germier y Javier Marcos. La última mesa comenzará a las 19.45 horas y lleva por sugerente título ‘El concilio de los Dragones’, con Jag Durán, José Señaris, Berta Golán, Beatriz Peñas, Santiago Gutiérrez, Dani Abades y Guadalupe Fiñana, que encandiló al mundo con sus análisis desenfadados de Juego de Tronos, comentándolos como si fuera un culebrón y convirtiéndose en la célebre Abuela de Dragones. Ganadora de Masterchef Abuelos, también está siguiendo La Casa del Dragón, y sus más de 150.000 seguidores en Instagram la convierten en una influencer muy especial.

También las fuertes y agradecidas lluvias han obligado a que las actividades de la Escuela de Caballeros y la esgrima del Grupo Acero se trasladen al San Francisco. El resto, se mantienen como estaba previsto en la parte antigua. Desde por la mañana, en la ciudad monumental los técnicos señalizaban los 25 escenarios por los que discurrirán las exhibiciones y rutas guiadas, con recreaciones de las escenas más llamativas de la saga, y el concurso de la búsqueda de los huevos de dragón.

Los efectos de Juego de Tronos en Cáceres

Jorge Villar no ha dudado en calificar de provechosos los efectos que la saga de Juego de Tornos está dejando en la ciudad. De momento, Cáceres "está muy cerca del lleno técnico" en sus hoteles y establecimientos turísticos, además de "una avalancha de preguntas desde distintos sitios del mundo y están siendo un éxito muy grande en cuanto al interés que suscitan". Las actividades con aforo, advierte Villar, "están llenas".

Villar asegura que estamos en el fin de semana de los dragones en Cáceres. Y agradece no solo la implicación de lo público en esta tarea, sino también del sector privado, con la participación de empresas turísticas y restaurantes, como El Octavo Arte, de General Ezponda, que preparará pinchos inspirados en La Casa del Dragón, o Las Caballerizas, que ambientará el local. Además, todos los participantes en el evento estarán en una cena que tendrá lugar este sábado en el jardín de los Golfines.

El menú del Octavo Arte Maridaje Arryn. Alitas de pollo asadas con jengibre y ajo sobre nido de fideos de arroz con vino blanco Dry de la tierra. Maridaje Baratheon. Estofado de Ciervo al chocolate con cerveza negra. Maridaje Greyjoy. Mejillones a la gabardina sobre alioli de escabeche con cerveza Bodega. Maridaje Lannister. Ensalada de espinaca fresca, queso, uvas y frutos secos con vino tinto D. O. Ribera del Guadiana. Maridaje Martell. Caldereta de cordero con menta y almendras con vino rosado de la tierra. Maridaje Stark. Empanada de carne de Arya con cerveza tostada

Igualmente, la empresa Activa, dedicada a actividades turísticas, mantiene una ruta inspirada en Juego de Tronos que está teniendo una gran aceptación. Asimismo, hay hoteles y apartamentos que se han ofrecido a alojar gratuitamente a los creadores de contenidos que forman parte del programa. Se trata de NH Palacio de Oquendo, Hotel Barceló V Centenario, Don Manuel, Apartamentos El Patio y Destino Deluxe.

Cáceres, City of Dragons es el resultado del impacto que la precuela está teniendo junto a rodajes como 'Inés del alma mía', 'La catedral del mar' y 'Juego de tronos'. Los productores eligen la capital cacereña por diferentes motivos, aunque el primero y más obvio es su casco histórico, compacto y de planos limpios. A eso se unen otros atributos, como la disponibilidad vecinal y el compromiso de la administración municipal con el cine, amén de su gran número de figurantes, de sus empresas especializadas y de su Escuela Superior de Arte Dramático, un filón conjunto que no parece tener fin y que repercute de modo incontestable en la economía local. De hecho, los responsables de HBO vuelven a manejar la capital cacereña como sede para el rodaje de una nueva entrega.

Las palabras de Javier Marcos

Hace unos días Javier Marcos, responsable de Siete Reinos, la mayor web del mundo en español y la segunda a nivel mundial, solo detrás de Westeros.org, hablaba sobre el universo Juego de Tronos, los libros de George R.R. Marton y sus adaptaciones televisivas. Tras 10 años, la web cuenta con casi 400.000 seguidores en redes y una gran comunidad. Javier también cuenta con su canal de Youtube personal, Javi Marcos, vinculado al análisis de esta saga. Marcos recordaba que Juego de Tronos es la serie más grande de la historia de la tele. "Fue cultura popular", tan conocida "como se conoce a Messi", dijo el joven con el que contactó el concejal de Turismo, Jorge Villar, para dar vida a este proyecto.

Y es que lo que da vida a la que ya se conoce como la 'eurofiesta de fans' de Juego de Tronos es que la saga se rodó en Cáceres, que Cáceres es desde entonces el lugar del desembarco del rey y capital de los siete reinos. El youtuber ha recalcado que el impacto turístico es evidente, y ha puesto como ejemplo a Belfast, que ha registrado un aumento de turistas del 250% y que "mucha gente ha estado dispuesta a viajar a otro continente" para conocer el escenario donde se rodó su serie favorita.

La historia del rodaje

Entre el 11 y el 21 de octubre del año pasado Atenea Film rodó en Cáceres la precuela de Juego de Tronos. El equipo desembarcó en la ciudad convirtiéndola de nuevo en una de las grandes capitales cinematográficas del mundo gracias a su imponente casco histórico, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. La superproducción de HBO filmó secuencias de su precuela ‘House of the dragons’. La productora Fresco Films, el enlace en España de la producción, eligió igualmente localizaciones en Trujillo y también rodaron en Monsanto.

Era la segunda ocasión que la famosísima serie de televisión escogía la capital cacereña. En 2016 ya rodó parte de la séptima temporada en el interior de la parte antigua. Ese mismo año se desplazó hasta Los Barruecos en Malpartida, que sirvió de escenario para la épica batalla de esa temporada.

La precuela consta de 10 episodios. El último se emite este domingo en Estados Unidos y el lunes en España. Justo un día después de que Cáceres haya sido nuevamente la casa de los Targayern.