En nuestros días prolifera un revisionismo del pasado cuyo mejor ejemplo es el descubrimiento y conquista de América que alegremente se tilda de genocidio. Dudo de que esa palabra se aplicara entonces y creo que habría que precisar que efectivamente se descubrió América a los europeos y a los indígenas les descubrieron Europa pues no tenían conocimiento de su existencia unos de otros.

La conquista no fue muy diferente e incluso de menor gravedad de lo que hicieron los ingleses en América del Norte, los belgas en el Congo y demás conquistas de los europeos en África, Asia y Australia, lo que me hace pensar en la necesidad de contextualizar los acontecimientos y analizar los valores que eran prevalentes en aquellos tiempos y alegrarnos de la evolución de los valores morales así como también es necesario desmontar los excesos de los nacionalismos. Llegados a estos extremos alguien debería pedir perdón por los excesos de Julio César en las Galias, de Alejandro en oriente y de todos los que conquistaron algo.

No encuentro motivos para sacar pecho por lo que hicieron unos españoles de hace siglos pero tampoco para arrepentirme de ello pues no me siento responsable de nada del pasado ni me veo en la obligación de pedir perdón. Tampoco me siento orgulloso de haber ganado el mundial de futbol ni de los éxitos de Nadal, ni del autogiro o el submarino, porque yo no he hecho nada para que eso suceda.

Simplemente lo han logrado personas que, como yo, nacieron en España por casualidad pues no hicimos ningún mérito para ello y por lo tanto sus éxitos me llenan de satisfacción pues prefiero que ganen personas que conozco o con las que tengo algún tipo de relación y me alegra que entre nosotros se den las condiciones para que algunos obtengan tales galardones. Siento agradecimiento hacia quienes con su esfuerzo han conseguido dejarme un mundo mejor que el que ellos vivieron. Bastante tengo con presumir de lo bueno que haya hecho y pedir perdón por las meteduras de pata que he cometido en mi vida.

* El autor es profesor.