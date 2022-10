César García González ha sido hoy nombrado oficialmente y a título póstumo Hijo Predilecto de la Ciudad de Cáceres en un entrañable acto celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento. El alcalde, Luis Salaya, lo ha definido como "un inmenso reconocimiento. Ha sido -ha dicho- uno de los casos que todos teníamos más claro". El regidor ha ensalzado a García como un hombre que "ha destacado en muchos ámbitos diferentes. Era una persona realmente interesante, un gran escritor y alguien muy interesado en la cultura de nuestra ciudad y gran conocedor del patrimonio".

En cuanto al servicio público, Salaya ha asegurado que César García González "fue un extraordinario superintendente de la policía, que supo dirigirla, que supo liderarla, que supo mandarla y que lo hizo siempre con vocación de servicio público y con la inteligencia de los buenos líderes. Supo hacer crecer la policía, modernizarla y llevarla a unos estándares de calidad y de trabajo muy altos. Y hoy lo recordamos por eso y por muchas otras cosas; también por su participación en la Semana Santa, por todo lo que hizo hacer crecer a esta ciudad. Es merecidísimo y, además, no tiene contestación alguna. Es uno de los nombramientos que ennoblecen el título".

Su hijo

El periodista Jorge García León, hijo de César García, ha agradecido como primogénito y en nombre de toda su familia el nombramiento. "Fue nuestro padre aunque ahora es patrimonio de toda la ciudad. Es un orgullo para nosotros. Él destacó en muchos aspectos, pero dos constantes en su vida fueron el amor a Cáceres y a su gente. Y en todos los ámbitos en los que estuvo presente así lo transmitió, como buen comunicador que era, como persona que ilusionó, que hizo crecer y que hoy han continuado su legado".

Su amigo

El acto lo ha presentado por Santos Benítez Floriano, cronista oficial de Cáceres y columnista de El Periódico Extremadura, además de gran amigo de César y su familia. Durante su acertada intervención, previa a la intervención musical de Irene Rodríguez García basada en la banda sonora de la película Forrest Gump, Benítez ha definido a García "como una de las personas más ilustres de la ciudad, que participó activamente en el movimiento social y cultural y siempre haciéndolo de una forma muy brillante".

Ha proseguido recordando que "fue un gran orador y tertuliano. Poder charlar de cualquier tema con él era un placer. Perdimos un gran cronista, un gran conocedor pero, sobre todo, un gran mecenas de la vida social cacereña". A su juicio, el acto de hoy ha sido la mejor manera de agradecerle "tanto bien que hizo por Cáceres y así honrar su memoria para las generaciones venideras".

Fue el 16 de julio de 2022 cuando el ayuntamiento en pleno aprobó el nombramiento de César García como Hijo Predilecto de Cáceres. Desde entonces aparece en el Libro de Honores y Distinciones de la Ciudad de Cáceres y queda para siempre su recuerdo. "Fue un excelente marido, gran padre de sus tres hijos (Jorge, Rodrigo y David) y cariñoso abuelo, cómo disfrutaba de su compañía. Se palpaba la gran calidad humana que atesoraba y el valor que para César tenía", ha concluido Santos.

Su esposa

"Suspiro, me dice mi hijo", ha comentado una emocionada Marilar León al recoger el diploma que acredita el nombramiento de su marido. Durante su intervención, ha agradecido a la corporación municipal el gesto, también al resto de autoridades, a la sociedad civil, a familiares y amigos que han acudido al acto, en especial a Santos Benítez, al que ha definido como "presentador magnífico y gran amigo de la familia". Ha sido bonito ese gesto de Marilar de recordar a tantos cacereños que a lo largo de su vida han trabajado por la ciudad pero que no han obtenido esta honorable distinción.

Ha finalizado recordando la letra de un poema que César García pronunció un Día de Reyes en el homenaje al poeta Gabriel y Galán que se celebra en Cánovas y que decía así: "Quiero que este día sea como el olor de mi tierra, que me perfuma y me embriaga con el aroma que encierra, que me nubla los sentidos y me va llevando al cielo, por eso este día es un canto para los sueños". Y ha concluido de esta emotiva manera: "Para nosotros este día también es un canto para nuestros sueños".

El 18 de octubre de 2021

Fue el pasado 29 de marzo cuando El Boletín Oficial de la Provincia de la Diputación de Cáceres publicóla resolución de Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2022 por la que se incoaba expediente de nombramiento de Hijo Predilecto a título póstumo de César García González. La resolución designó instructora del expediente a la Técnica de Cultura María Antonia García Vivas y secretaria a la auxiliar administrativa Manuela García Corredera.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cáceres (BOP n.º 221 de 16 de noviembre de 2018) se sometía a información pública, durante el plazo de un mes, durante el cual, además de aportarse la documentación justificativa de los méritos alegados, podían comparecer en el expediente cuantos lo desearan para hacer constar los datos, noticias o juicios que procedan en relación con la propuesta.

García falleció el 18 de octubre de 2021. Fue jefe de la Policía Local de Cáceres, presidió el Cáceres de Baloncesto en su etapa en la ACB, fue mayordomo de la Cofradía del Nazareno y el primer director técnico del consorcio Cáceres Ciudad Histórica. El mismo mes de su muerte, el alcalde, Luis Salaya, anunció el inicio del expediente para otorgar la distinción a este reconocido cacereño.