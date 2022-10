Extremadura New Energies ha dado un paso más en su apuesta por la transparencia. Y es que la empresa cacereña ha publicado en su página web todos los detalles técnicos de su nuevo proyecto industrial integrado de procesado de litio. Se trata del mismo documento que se ha registrado como “documento de inicio” ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Según explica la empresa, “no hay nada que ocultar”, y eso explica que se haya puesto el documento a disposición de todos los ciudadanos interesados en la propia web de la empresa a pesar de que no había ninguna obligación de hacerlo. De esta forma, queda claro no solo que hay un proyecto técnico y real que se quiere dar a conocer, sino que se ponen sobre el papel todos y cada uno de los compromisos adquiridos por la compañía a lo largo de los últimos meses. Ése es otro de los objetivos de la compañía, “responder con hechos y con documentación a los que intentan generar confusión lanzando información manipulada, los mismos que hasta ahora no han querido conocer la realidad del proyecto”.

“Los ciudadanos y las administraciones nos estaban pidiendo que diéramos un paso más y buscásemos la forma de presentar el proyecto lo antes posible y es lo que hemos hecho”, apuntan desde la empresa. Al registrarlo se activa la solicitud a la Junta para que elabore un documento de alcance en el plazo de 3 meses, y las indicaciones técnicas de ese documento de alcance se incorporarán al proyecto definitivo. “Es importante destacar que se trata de un proyecto vinculante en el que podemos incorporar mejoras, pero no dar un paso atrás”, señala Extremadura New Energies.

Los detalles del proyecto

¿Qué se van a encontrar los ciudadanos que acceden a la web para conocer de primera mano el proyecto? Pues un proyecto plasmado sobre el papel que trata de dar respuesta a todas las demandas sociales y medioambientales que venían planteando tanto las administraciones como las diferentes asociaciones de Cáceres.

Así, hablamos de una extracción 100% subterránea y una planta de procesado de hidróxido de litio. En cuanto a los plazos, se prevén 2 años de preparación y construcción, 26 de explotación y 3 de rehabilitación y cierre y 26 de explotación.

Mina subterránea

El proyecto es de “minería interior” con relleno de los huecos excavados, lo que es la constatación de que se ha descartado completamente el proyecto inicial a cielo abierto, atendiendo así al proceso de escucha activa y a los compromisos con la sociedad cacereña. Esta solución, según se señala en el proyecto, reducirá no solo la huella del área de explotación, sino también la de la instalación de estériles y acopios.

El agua

Otro de los detalles importantes es el uso del agua. Se prevé el uso de aguas residuales en circuito cerrado, con lo que se seguirá unapolítica de ‘vertido 0’, al tiempo que se garantiza que no se afectará ni al Calerizo ni al resto de aguas subterráneas de la zona.

La planta

La planta de procesado, totalmente encapsulada, estará integrada en el entorno y el tratamiento, al ser pionero, además de generar hidróxido de litio grado batería, permitirá que los “estériles” generados puedan ser reutilizados en el sector agropecuario, de construcción o industria, favoreciendo la economía circular. Además, dicha planta cuenta con un sistema de aislamiento acústico para evitar ruidos en el exterior del recinto.

Ubicación

Se ha trabajado con criterios que garanticen que no se producirá afección al valle, además de que sean suelos compatibles con la actividad, estén alejados del casco urbano y cuente con una orografía idónea para minimizar la superficie de afección, buscando zonas ya alteradas por la actividad humana. El documento registrado recoge tres alternativas para el proyecto de Extremadura New Energies que reunirían todos los requisitos, aunque a este respecto se seguirán las indicaciones de los técnicos de la Junta.

Proceso

Extremadura New Energies implantará un nuevo sistema de procesado que permite extraer el litio sin usar ácido sulfúrico, un sistema que ya está registrado y en fase de patente. Es un sistema de procesado respetuoso con el medio ambiente.

Energía ‘limpia’

Según explica el documento, la planta se abastecerá con hidrógeno verde y con energías 100% renovables. A esto se suma el uso de una flota eléctrica de vehículos y maquinaria.

Rehabilitación

El proyecto contempla un plan de rehabilitación para todo el entorno con el fin de prevenir cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre las personas consiguiendo la mayor integración en el entorno y minimizar el impacto visual de las estructuras. La rehabilitación se irá desarrollando a medida que sea posible, sin esperar a la finalización de la actividad.

Empleo

Durante la etapa de construcción se estima un pico de 1.500 trabajadores contratados de manera directa a los que se suman otras 700 personas contratadas de manera directa durante el proceso de explotación. Además, la previsión es que se creen otros 2.100 empleos indirectos.

