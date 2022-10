La mayoría de las 729 casas que se podrían edificar en los alrededores del colegio San Antonio y en las faldas de la Sierrilla, entre el club de tenis Cabezarrubia y el estadio de fútbol del Príncipe Felipe, serían unifamiliares, según aparece en la propuesta de ordenación que se recoge en el documento de la última de las grandes modificaciones del Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. La aprobación inicial de este cambio se publicó este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La documentación de esta modificación en la normativa urbanística ya se puede consultar.

Este cambio consiste en segregar en dos el sector en suelo urbanizable para usos residenciales que se prevé en el plan de urbanismo entre el club de tenis y Montebola, ya que por su tamaño (57 hectáreas que habría que urbanizar) es de difícil ejecución. Hay un antecedente en el plan de urbanismo, que es el suelo urbanizable que se proyecta entre el residencial Gredos y la carretera de Casar de Cáceres, también se ha tenido que dividir en dos para facilitar su futuro desarrollo.

Con la publicación este martes del acuerdo de aprobación inicial de la modificación del plan general de urbanismo se abre un periodo en el que el documento estará en exposición pública por un periodo no inferior a 45 días hábiles, además el ayuntamiento realizará las consultas a las entidades y organismos gestores de intereses públicos que puedan verse afectados y solicitará de oficio los informes sectoriales que sean necesarios. El que no hará falta es el informe de evaluación ambiental. La dirección general de Sostenibilidad ya ha comunicado al ayuntamiento que esta modificación del plan de urbanismo no está sometida al procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

El primer sector en suelo urbanizable para usos residenciales que planifica el plan de urbanismo es el comprendido entre el club de tenis Cabezarrubia y Montebola. Tiene una superficie de 57 hectáreas y un número orientativo de viviendas de 1.580. Su desarrollo necesitaría de una inversión solo en la urbanización del suelo que lo hace prácticamente inviable, además la mayoría de los propietarios son particulares y fundaciones, lo que hace aún más complicado obtener la financiación para su desarrollo. A lo anterior se suma que el plan general de urbanismo se planificó cuando la ciudad crecía con una media de mil habitantes al año. Pero desde hace una década, Cáceres está estancada en los 95.000 vecinos.

La modificación que se está tramitando divide este gran sector en dos para hacer más fácil su desarrollo. El primero es el más cercano a Cáceres. Es todo el suelo que rodea al colegio San Antonio. Son 27 hectáreas, de las que 7,1 se dejan para la edificación de casas unifamiliares y 4,2 hectáreas para viviendas en bloques. En ese subsector se hace una previsión de 729 casas. Además hay dos hectáreas de parcelas para equipamientos, 6,7 para nuevos espacios verdes y 6,9 para red viaria.

En el segundo subsector, que queda enfrente del Montebola, se planifican hasta 850 viviendas. En esta zona la mayoría de los pisos irían en bloques, además para espacios verdes se reservan 13,5 hectáreas. Es casi la mitad de la superficie que tiene este subsector, que es de 30 hectáreas. Se desarrolla a continuación del club social El Encinar.

La división del aprovechamiento que el plan de urbanismo permite en el sector de inicio se ha hecho proporcional para que ninguno de los propietarios de terrenos se vea afectado. Además se han hecho algunos ajustes y correcciones para que la superficie destinada a equipamientos cumpla con la normativa urbanística, ya que una de las parcelas se ha tenido que retirar al estar ya incluida en el plan parcial que hace cuarenta años permitió desarrollar en la zona el segundo sector de la Sierrilla.

La mayoría de los propietarios de las 57 hectáreas del sector de inicio son particulares. La excepción es la Fundación Valhondo Calaff, que tiene 10 hectáreas, y el Banco Santander, que cuenta con 7. Pero el principal propietario es un particular con más de 13 hectáreas.

Que se esté tramitando esta modificación del plan general no significa que este suelo se pueda desarrollar ni a corto ni a medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay una previsión de crecimiento de la población, las proyecciones del Ine son de lo contrario. Pero con este cambio se deja preparada la ordenación del suelo con dos sectores que son de más fácil ejecución.