El colapso obliga a crear un nuevo sistema de visitas a Maltravieso

Vistos todos estos reclamos, era de esperar que la demanda se disparara en cuanto la Consejería de Cultura anunció el 13 de septiembre que la cueva de Maltravieso se reabriría al público desde el 28 de octubre, mediante una visita semanal cada viernes para grupos de cinco personas, durante seis meses, como parte del proyecto First-Art. La cavidad ya había tenido un programa de visitas similar que quedó suspendido por la pandemia en 2020. Entonces la cueva llevaba ya un cuarto de siglo cerrada al público, solo abierta a investigaciones científicas puntuales.

Pues bien. Unas mil personas se han inscrito en la web habilitada para ello, en principio cada una en la fecha que mejor le convenía. La avalancha hizo que la consejería decidiera hacer un sorteo previo a cada visita con todos los solicitantes, independientemente de la fecha que hubieran elegido. No obstante, el programa informático seguía comunicado su reserva a todo el que se apuntaba, tal y como si estuviera aceptada, en lugar de avisarle de que habría un sorteo previo. Se dieron incluso citas erróneas para fechas anteriores al día inaugural, que será este viernes. Finalmente se ha cerrado la web por fallos achacados a la «saturación», y la consejería acaba de comunicar que prepara otra para el próximo lunes.

De hecho, mañana comenzará la primera tanda de visitas con cinco personas ya elegidas por sorteo. Fueron informadas el miércoles directamente por teléfono, y tres de ellas han sido sustituidas por las siguientes, debido a sus problemas de agenda. Son cuatro vecinos de la capital cacereña y uno de Valencia de Alcántara. Este viernes estrenarán el turno de visitas, pero todos los demás interesados deben permanecer atentos la semana que viene porque puede modificarse el sistema.

Así lo han comunicado desde la consejería de Cultura a este diario. En primer lugar se espera habilitar el lunes una nueva web que no se sobrecargue con la lluvia de inscripciones. Lo que aún no está decidido es si los mil ya inscritos tendrán ahora que volver a enviar su solicitud, o si les vale con la primera que ya han formalizado. Todo depende de la solución informática que finalmente sea posible.

Tampoco se ha decidido aún si habrá que apuntarse semana tras semana para entrar en el siguiente sorteo (así se hizo en el primer programa de visitas antes de la pandemia, pero se seleccionaban los primeros por orden de inscripción), o si se podrá elegir la fecha más conveniente de los próximos seis meses y entrar solo en el sorteo de ese día.

En cualquier caso, desde la Consejería de Cultura afirman que enviarán un correo a cada una de las mil personas ya apuntadas para informarles con detalle del procedimiento que se seguirá en adelante, y también se hará público el nuevo sistema con sus condiciones para los interesados en inscribirse.

Por un lado, la consejería subraya que la avalancha de reservas es una buena noticia puesto que evidencia «el gran interés que existe por Maltravieso», pero reconoce que «el sistema se ha desbordado». De hecho, este jueves se ha vuelto a producir un problema, cuando el sistema ha enviado por error un correo electrónico masivo confirmando un recordatorio de reserva. La propia consejería ha remitido otro correo a los inscritos, avisando de que se había detectado un fallo informático. «Lamentamos comunicarles que se trata de un error, ya que la página web está caída, realizando trabajos de mantenimiento, por lo que les rogamos que no tengan en cuenta el mensaje recibido», explica. Además, ha aprovechado para comunicar que ya se ha realizado el sorteo de la primera visita.

LISTOS PARA ENTRAR EN LA PREHISTORIA

Es casi más difícil lograr una plaza para visitar Maltravieso que llevar el Gordo de Navidad, vista la avalancha de solicitudes y problemas informáticos. Pero hay cinco personas especialmente afortunadas porque lo han logrado. Cuatro vecinos de Cáceres y un quinto de Valencia de Alcántara entrarán hoy en la primera visita. Inés Benito es una de ellas y no oculta su emoción.

A sus 66 años, jubilada y madre de familia, Inés verá ‘in situ’ los primeros símbolos humanos grabados hace 66.700 años. «Me inscribí con mi hija y mi marido, pero solo me han telefoneado a mí. El sorteo fue el miércoles, una sorpresa, no tengo suerte en estas cosas y ahora siento una ilusión enorme», revela. Si las cuevas producen o no sugestión «no lo pienso, voy a disfrutarlo». Por eso ya prepara ropa sport cómoda y botas antideslizantes.