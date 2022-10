El presidente de la Asociación Regional Contra el Ruido en Extremadura, José María Iglesias, confirmó este viernes que el colectivo que preside presentará un recurso contencioso administrativo contra la ordenanza de terrazas por no respetarse el derecho al descanso y el derecho a un domicilio libre de ruidos. La decisión de llegar hasta el contencioso se adoptó en la última reunión de la junta directiva de la asociación, celebrada la pasada semana. El acuerdo fue «llegar hasta donde haga falta», según añadió Iglesias.

Uno de los argumentos de la oposición de la asociación está en los horarios de apertura de las terrazas cuando están instaladas en áreas residenciales. La ordenanza no cambia el horario. Sigue siendo el mismo que en el texto normativo en vigor desde 2014. El horario que se establece es que la terraza tiene que estar retirada antes de la una y media de la mañana entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, mientras que entre el 1 de junio y el 30 de septiembre tiene que estar retirada antes de las dos de la mañana. Los fines de semanas y la víspera de los festivos se puede ampliar media hora más.

Iglesias argumentó este viernes que ese horario no debe ir más allá de las once de la noche. Fundamentó su afirmación en el real decreto por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y también se basó en el decreto autonómico que reglamenta las emisiones de ruidos y vibraciones, «que es incluso más restrictivo, llevando ese horario hasta las diez de la noche», precisó Iglesias, que consideró que la constitución de una comisión técnica de terrazas, órgano que se crea con la nueva ordenanza, no será eficaz para poner límites a los excesos de ruidos que salgan de los veladores.

La Asociación Regional Contra el Ruido en Extremadura lanzó esta semana un comunicado en el que consideraba que la nueva ordenanza es más permisiva que el texto normativo que está en vigor, incluso lamentaba que se hubiesen rechazado sus alegaciones. La asociación presentó reclamaciones en el primer periodo de información pública de la ordenanza, en el proceso anterior a la aprobación inicial del texto, un plazo que estuvo abierto entre el 15 de diciembre y el 18 de enero. Pero no presentó alegaciones en el segundo periodo de exposición pública, cuando el pleno de la corporación ya había acordado una aprobación inicial.

El texto definitivo de la ordenanza se publicó el pasado miércoles. Desde esa fecha hay 15 días hábiles para que entre en vigor, algo que se producirá el 17 de noviembre. La nueva norma permite la declaración de zonas saturadas de terrazas a propuesta de la comisión técnica de terrazas.