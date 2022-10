«A Irlanda nos parecemos en el amor por nuestra cultura»

Pocos festivales pueden presumir de personalidad. Y en lo que a singularidad se refiere, Irish Fleadh debe estar orgulloso. Recuerda la hemeroteca, el archivo que mejor conserva la memoria colectiva, que en aquella primera edición en 2004 llegó a reunir a millares de personas, entre ellos al actor irlandés Denis Rafter, un gran conocido para los cacereños años después. Introdujo los ritmos del bodrhán, de la gaita y del acordeón, hasta ese momento grandes desconocidos.

Desde aquella primera edición hasta la de este año mucho ha llovido, y nunca mejor dicho, porque durante años se ha especulado en forma ya de leyenda que el festival traía el agua de tierras irlandesas.

En la última, de hecho, llovió. Es de hecho, de las pocas citas que no se inmuta cuando el cielo se llena de nubes. «Así es más irlandés». Ha sobrevivido a tormentas, pandemias --fue el primero en celebrarse en 2021 tras dos años sin eventos multitudinarios-- y esta edición vuelve a su escenario fetiche, Santa María, que durante esta semana se convierte en una extensión de Irlanda.

La de este año es una edición especial, en primer lugar porque celebra sus dieciocho, una fecha señalada para la que ha preparado una programación especial de hasta nueve días, y en segundo, porque la dirección vive un momento de relevo generacional. Patricia Bravo toma las riendas de una nueva etapa en la que confía en mantener el legado y la esencia irlandesa. Su vínculo con el festival comenzó en el departamento de producción y ahora asume su dirección. «Hice una masterclass de música irlandesa y me enamoré», confiesa. Afronta esta era al frente con ganas y por supuesto, con «mucho respeto».

Bravo atiende a este diario en pleno montaje del escenario principal por el que este fin de semana pasarán media decena de bandas. Confirma algo ya por todos sabido. No se entiende Irish Fleadh sin el casco antiguo. «Sa nta María es el corazón del festival, sus paredes guardan el sonido de la música irlandesa, es un conjunto, la música y su entorno».

18.30 horas. Plaza Mayor. Segundo pase de las sesiones bilingües en la calle a cargo de Sceal. La entrada es gratuita. 21.30 horas. Plaza de Santa María. Arrancan los conciertos en el escenario principal. La tanda de directos será abierta por los españoles Deira Band. El grupo está formado por Salvador Daza al violín Juan Almaraz, a la flauta irlandesa y Gonzalo Llao al bouzuki. 23.30 horas. Plaza de Santa María. Segundo concierto de la jornada: el irlandés Dave Munnelly y su banda. 00.00 a 03.00 horas. Tras los conciertos, los músicos se trasladan a casi una decena de bares de la ciudad para ofrecer sesiones improvisadas. Las ubicaciones serán Los Siete jardines, Octavo arte, taberna El Rincón, bar Las Claras, La tapería, Tap Station y hotel Alfonso IX. También habrá de 17.00 a 19.00 horas.

Mientras defiende lo fundamental del enclave, uno de los grandes atractivos de Cáceres, aclara varias cuestiones sobre el Irish. Primero, sin pretenderlo, que se pronuncia flá y no flé y segundo, que no es «un festival de música celta». «En la música irlandesa hay connotaciones celtas, ellos dicen que el mar lleva la música y que a música celta habla del mar, pero no toda la música irlandesa es celta».

Aclaración aparte solo a la altura ya de grandes entendidos en la materia, corrobora un hecho también de sobra contrastado, el vínculo consolidado de la cita con la ciudad. «Forma parte del calendario de los cacereños, todo hemos venido primero sin saber lo que era y luego hemos vuelto».

Sostiene que el secreto para que lograr ese apego está en primer término, en la música porque «es fácil de bailar e invita mucho a pasarlo bien» --fleadh significa fiesta en gaélico-- , en segundo, por las similitudes entre los cacereños y los irlandeses a la hora de conservar y cuidar sus costumbres. «Hay algo que nos identifica con Irlanda, nos parecemos en el amor a nuestra música y nuestra cultura, los extremeños somos apasionados de la tradición y allí también lo son, el Irish es un intercambio cultural, un hermananamiento en todos los sentidos».

Precisamente en relación a ese intercambio, aunque la música es el hilo conductor indiscutible del festival, con motivo de su aniversario la organización ha ampliado horizontes y como novedad este año también organiza el primer encuentro de fútbol gaélico, una modalidad deportiva que convocará a más de doscientas personas. «Siempre hemos intentado hacer un traslado de su cultura a España de manera paralela a los conciertos. En relación a si plantean también la opción de acercar las gastronomías de ambos países, incide en que «aún quedan muchas cosas por hacer». «Es algo podemos plantear».

Relevancia internacional

Otro de los puntos de los que puede presumir el festival es que es el único que se presenta en una embajada. Si ya está consolidado en Cáceres, parece que también hace lo propio en el país en el que nacen sus raíces. Bravo confiesa que se sorprendió al viajar a Irlanda que la gente ubicara la capital cacereña en el mapa por esta fiesta. «Tenemos la suerte de que Cáceres se conozca por los rodajes y por Womad, yo no era tan consciente de que se conocía tanto por Irish, el embajador dijo que es el único festival de Europa que se hace con este formato, que muchos músicos profesionales quieran venir a tocar es todo un regalo», pone de relieve.

El objetivo a cumplir de ahora en adelante, recoge, es que siga siendo lo que ya es: «un punto de encuentro de músicos y gente de toda Europa, que marcan la fecha en el calendario para tocar y ver amigos, aprender música o cantar en gaélico». En definitiva, la finalidad del festival es ayudar a «hacer comunidad, ser más internacionales y crecer en un entorno más abierto».