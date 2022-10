El origen de los desplazamientos habituales, los destinos, los motivos, la frecuencia, qué medios de transporte se necesitan... Estas son algunas de las preguntas que aparecen en el cuestionario que desde este jueves está difundiendo la Universidad de Extremadura (UEx) para conocer la opinión de los vecinos del casco viejo sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que restringirá la circulación de vehículos, una limitación que dejará a una parte de los vehículos fuera de la circulación por esta zona, los más antiguos, los que no pueden disponer de la tarjeta medioambiental.

La encuesta se está realizando sin que el ayuntamiento haya todavía definido el ámbito de la zona, al menos aún no lo ha hecho público, pese a que la Ley del Cambio Climático regula que los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible, que, entre otras medidas, deben establecer la Zona de Bajas Emisiones en Cáceres.

La ciudad no es una excepción. Según una consulta que publicaba el diario El País el pasado 24 de octubre, solo veinte de las 149 localidades que deben implantar esta zona en sus centros esperan cumplirlo antes del 1 de enero.

La ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó en su reunión del pasado martes que se volverá a dirigir al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para solicitar un aplazamiento de la obligación de las ciudades de establecer Zonas de Bajas Emisiones porque, según insistió su presidente, Abel Caballero, «es indispensable el real decreto por el que se regulan las ZBE, que desarrolle la ley para que los ayuntamientos puedan establecer la correspondiente ordenanza reguladora de estas zona», según se afirma desde la federación en un comunicado que recoge las manifestaciones de Abel Caballero. La nueva demanda de la FEMP obedece a la «inseguridad jurídica de avanzar sin conocer en detalle cómo ha de ser el desarrollo de este proceso de implantación» de estas zonas.

La ley de mayo de 2021 define la Zona de Baja Emisión como el ámbito en el que se aplicarán restricciones de acceso, circulación y de estacionamientos de vehículos para mejorar la calidad del aire «y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones».

Esta restricción dejaría fuera de la zona, no podrán circular, a los vehículos que no tengan una etiqueta ambiental de la DGT o que estén dentro de la categoría A, en la que están incluidos, para los turismos y furgonetas ligeras, los motores de gasolina anteriores a 2021 y todos los motores diésel anteriores a 2006. Las limitaciones para los vehículos con la tarjeta medioambiental B y C serán las que establezca el ayuntamientos (en Madrid, por ejemplo, pueden acceder a la Zona de Bajas Emisiones, pero solo para aparcar). Los vehículos con las tarjetas 0 y Eco no tendrían limitaciones.

La Universidad de Extremadura difunde la encuesta desde este jueves en sus redes sociales (facebook y twitter) y este mismo día por la tarde y durante el viernes se hará de manera presencial, además se dejará en administraciones y establecimientos del centro un impreso con un código QR para acceder al cuestionario.

La UEx cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental. El objetivo de la consulta es «primero informar a la gente y luego conocer la percepción que tiene el ciudadano», explicó Montaña Jiménez, profesora de Ingeniería e Infraestructuras de los Transportes de la Escuela Politécnica. La encuesta la realizan alumnos que participan en el programa Innovación y Talento del Sexpe en el que están la Universidad de Extremadura y la empresa Ahilar Ingeniería. Con los resultados que se obtengan de la consulta se hará un proyecto de investigación «que estará concluido antes del 2023», según indicó Jiménez. La zona que se ha seleccionado para hacer la encuesta no coincide con la que finalmente presentará el ayuntamiento, que aún no la ha hecho pública, por lo que para realizar la encuesta se ha partido del ámbito que «está acotado por las cámaras» que controlan el acceso de vehículos a calles del casco viejo.

La encuesta se va a tener abierta durante quince días. Este viernes será presencial, con la participación de los alumnos, para poder recoger la opinión de la población de mayor edad y menos habituada a las redes sociales. Los resultados también pueden ser utilizados por el ayuntamiento, que es el que debe implantar la ZBE.