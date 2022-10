La carrera por la Capitalidad Cultural 2031 se acelera, pero Cáceres vacila

Cáceres optó como candidata al título de Capital Europea de la Cultura en 2016. Finalmente no pudo ser. No pasó el primer corte y se lo llevó San Sebastián (antes lo habían logrado Madrid, Santiago de Compostela y Salamanca). Sin embargo, a España le vuelve a tocar el turno en 2031. Ese año, un municipio español y otro de Malta ostentarán de nuevo tal reconocimiento y se llenarán de actividades de enero a diciembre. La carrera se abrirá en 2025, cuando el Ministerio de Cultura realice la convocatoria para la presentación formal de las candidaturas españolas y se decida la elegida. Ya se postulan importantes ciudades aspirantes, algunas hace años: Granada (desde 2015), Burgos (2018), Toledo (2019), Jerez (2020) o Las Palmas (2021). Gijón también está en el camino.

¿Y Cáceres? ¿Dará de nuevo el paso? El Periódico EXTREMADURA se ha puesto en contacto con los partidos políticos con representación en el ayuntamiento cacereño, y hay posturas distintas. Por un lado, PSOE y PP se muestran cautos. No lo descartan, al contrario, valoran la importancia de la cultura y de un reconocimiento que daría alas a Cáceres. Pero se resisten aún a decidirse, quizás porque son los partidos mayoritarios y saben que el proceso deberá lanzarlo quien gane las elecciones de 2023, y porque el proyecto exige muchos esfuerzos con garantías limitadas. También Unidas Podemos sopesa los pros y los contras de un paso para el que faltan tres años, aunque recuerda su respaldo a los proyectos que contribuyen a sumar. Sin embargo, Ciudadanos y Vox sí se muestran partidarios de aupar a Cáceres a ese reto, tanto por la divulgación que supone como por el dinamismo que genera al unir a toda la ciudadanía.

En el proyecto 2016, Cáceres sumó a la incomparable baza de albergar uno de los mejores conjuntos históricos de Europa, su esfuerzo por exhibir un espíritu más moderno. Así, aunque no se lograron infraestructuras ligadas a la candidatura como el AVE o el aeropuerto, sí se consiguió el gran tesoro que supone el Museo Helga de Alvear, el Palacio de Congresos (transformación del Auditorio), la Escuela Superior de Artes Escénicas, la rehabilitación de locales y rincones del casco histórico, o la reforma de las plazas del Duque, Santa Clara, la Soledad y sobre todo la plaza Mayor. Ahora bien, vistos los antecedentes... ¿Habría fondos para forjar una nueva candidatura? ¿Se podría mejorar? ¿Merecería la pena retomar la carrera?

Desde el Gobierno local, los socialistas responden: «Lo estamos valorando todavía». Tienen claro que «Cáceres es indudablemente un referente cultural en España, nadie cuestiona su posición en este ámbito, por eso hay que estudiarlo». No anticipan si el reto 2031 irá en su programa electoral.

Porque en estos momento, afirman, desde la acción de gobierno municipal están «empeñados» en seguir posicionando a la ciudad «en el mejor de los escenarios posibles» para ser «un referente cultural» nacional e internacional. «Seguramente la inercia de todas las actividades que desarrollamos y el propio dinamismo de las entidades que trabajan por la cultura y las instituciones públicas, sea el que determine con el tiempo si optaremos o no a ser capitalidad europea». No obstante, será una decisión que, de seguir gobernando, «elevaremos a principios de la próxima legislatura al pleno municipal para que cuente con el mayor consenso posible».

«En su debido momento»

Mientras, los populares tampoco se pronuncian sobre si llevarán este proyecto en su programa electoral, un programa que se dará a conocer «en su debido momento». No obstante, «como ya hemos manifestado en ocasiones anteriores, se valorará tomarlo en consideración siempre yendo de la mano de los sectores más relacionados con un proyecto de tal magnitud».

El PP argumenta su posición: «Una candidatura cultural supone crear y coser un proyecto colectivo, inyectar ilusión e impulsar un desarrollo real para Cáceres». Todos estos ingredientes «siempre dejan sello positivo», subrayan los populares, «como ya vivimos en torno al 2016, a pesar de no conseguir el título, por lo que estimamos que sería interesante estudiarlo».

En Ciudadanos sí son partidarios de formalizar la candidatura, y así lo plantearon ya en la Comisión de Acción Comunitaria, «porque tenemos varios items en la ciudad que pueden abanderarla», declara su portavoz en el ayuntamiento, Raquel Preciados. Entre ellos cita el rodaje de la saga de ‘Juego de Tronos’, «que nos ha situado a nivel internacional como referente patrimonial y turístico»; la puesta en valor de elementos históricos «como la muralla»; la apertura del Museo Helga de Alvear ya con su segunda y última fase en marcha; o las infraestructuras que reflejan el auge turístico, «como los nuevos hoteles en proyecto, la proliferación de apartamentos y el ascenso vertiginoso de la hostelería».

En definitiva, «es un momento determinante para recoger todas estas bazas en una candidatura potente. Sabemos que se necesita un trabajo ingente, que debe hacerse una propuesta profesional y seria, con infraestructuras y comunicaciones, pero el impacto sería muy positivo como hemos visto ya en otras ciudades. Cáceres necesita salir de su ostracismo. Hay que tener valentía», subraya Preciados.

Cara y cruz

Desde Unidas Podemos recuerdan que la designación de la Capital Europea de la Cultura no se producirá hasta 2025. «En estos momentos de crisis climática y conflictos internacionales no parece lo más urgente pensar en este proyecto», indica el partido. Si bien es cierto que el nombramiento como Capital Europea de la Cultura «supone unos beneficios indudables desde el punto de vista promocional, económico y empresarial, sobre todo para alojamientos y hostelería», argumenta el partido, «no es menos cierto que optar a un título de esta naturaleza y no ser elegida, como pasó en 2016, supone un gran varapalo para la ciudadanía en su conjunto, que ve tiradas por tierra sus aspiraciones».

De todos modos, «Unidas Podemos siempre apoyará los proyectos que beneficien a la ciudad previo estudio de sus consecuencias y compromisos económicos y de infraestructuras, y de su diseño ajustado a la Agenda 2030».

Por su parte, VOX se muestra rotundo: «La capital cacereña debe apostar de nuevo por la Capitalidad Cultural Europea en 2031, porque tenemos todos los elementos necesarios para ser una ciudad candidata con visos de obtener el triunfo final». El presidente provincial, Óscar Fernández Calle, asevera que «en esta ocasión, y con nuestro partido dentro de la corporación municipal, velaremos para que todos los esfuerzos y sinergias que se establezcan en torno a este proceso, que ya en su momento fueron increíbles y grandiosos, se materialicen en un informe redactor serio y veraz, y no en entelequias con faltas de rigor».

No obstante, Vox advierte de que «si vamos a luchar con otras ciudades en inferioridad de condiciones, es decir, sin un tren rápido, sin ni siquiera un aeródromo o una autovía que una las dos capitales de provincia, por muchos méritos que contraiga nuestra candidatura será muy difícil que al final tenga éxito».