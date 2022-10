‘Fr. Petrus’

De un tiempo a esta parte, el Cabildo de la Catedral de Coria, con su deán don Ángel David al frente, nos viene sorprendiendo con una serie de actos que están proporcionando un buen nivel cultural al mismo. Recuerdo últimamente la programación de algunas charlas sobre temas históricos diocesanos. No entiendo cómo el canal de You Tube de la Diócesis de Coria-Cáceres, con unos 1.350 suscriptores, no ha colgado tales eventos en la red.

Lo último es la organización de una exposición en la Catedral de Coria con motivo del cuarto aniversario de la beatificación de la figura de Pedro de Alcántara, que es patrón de la ciudad de Coria, de la Diócesis y de Extremadura. Lleva por título ‘Fray Pedro de Alcántara, la santidad arraigada en nuestra tierra’. Se inauguró el pasado 19 de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero de 2023. Como la propia presentación de la misma indica, «se da una visión general de la vida y obra de este santo, eremita, místico y hombre de esta tierra». A lo largo de diez capítulos se destacan de forma especial los lugares alcantarinos de la Diócesis de Coria-Cáceres. A través de una serie de paneles y de las piezas expuestas, se quiere plantear la figura de este santo como ejemplo para mejorar nuestra forma de ser, y proponernos una serie valores a desarrollar que son válidos cinco siglos después de su nacimiento. fondos de varias parroquias Así, la catedral de Santa María de la Asunción nos ofrece la posibilidad de conocer mejor la vida y obra de este santo, sus milagros y prodigios, su beatificación y canonización, su universalidad y patronazgo. Los fondos expuestos proceden del propio archivo de la catedral, de varias parroquias de la Diócesis, del convento del Palancar, del Seminario Diocesano y de colecciones particulares. La entrada a la muestra incluye la visita y recorrido expositivo por toda la catedral de Coria, también por su museo, claustro y subida a la torre catedralicia. El conocimiento, la descripción y divulgación de nuestro patrimonio es, sin duda, un medio de evangelización privilegiado. No para hacerlo dominados por la nostalgia de lo que fuimos, no. Lo hacemos, muy al contrario, para mostrar la realidad del pasado y cómo el mismo nos reafirma en el presente, al cual tenemos que responder con el mismo empuje y el mismo convencimiento de aquellos, pero también con las nuevas formas que esa fidelidad nos exige en la actualidad.