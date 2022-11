La mina de la gastronomía cacereña

Cáceres tiene un plantel de buenos restaurantes cuya calidad y cantidad excede a lo habitual para una ciudad de su tamaño. En general, la hostelería ha dado un paso de gigante durante los últimos años, y lo han hecho tanto los establecimientos más renombrados como los pequeños mesones de barrio que se esmeran en servir sus tapas con el mejor sabor, un plato coqueto y una presentación cuidada. Se nota el buen hacer de los chefs veteranos, de las nuevas generaciones de la Escuela de Hostelería y de un público que sabe lo que pide, porque ha refinado sus gustos en barras y mesas bien atendidas.

Hubo un antes y un después. El nombramiento de Cáceres como Capitalidad Española de la Gastronomía cumplió ocho años el pasado 17 de octubre, y se desarrolló de pleno a lo largo de 2015. Esta ciudad había ido forjando buenos mimbres culinarios, sobre todo desde que a mediados de 1986 arrancaran casi a la vez los proyectos de José Polo y Toño Pérez (’Atrio’), Jesús Fragua (’Malvasía’) y César Ráez (’Hotel Alcántara’). Ahí arrancó la especial inclinación de Cáceres por la buena mesa, que se catapultó en 2015 y a la que todavía le quedan importantes retos por lograr. Este diario ha hablado con algunos de sus protagonistas.

«Quisimos ser los mejores»

Entre las personas que vivieron intensamente la capitalidad gastronómica, tanto desde la organización como desde los fogones, estuvo César Ráez, durante años chef y titular de ‘Torre de Sande’, ahora al mando de la cocina de ‘El Pato Blanco’ (plaza Mayor), y además presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (ACOCYREX). Le tocó llevar la batuta en no pocas ocasiones durante 2015, pero lo da por bueno.

«Iniciamos aquel año con el ánimo de ser los mejores de España, porque la importancia de nuestra despensa estaba demostrada, y había ya bastante calidad en la restauración. Creo que el resultado fue positivo. Cáceres protagonizó una noticia tras otra a nivel nacional, y desde entonces se han mantenido los restaurantes de alto nivel, incluso se han reforzado», declara.

De hecho, «me atrevería a decir que Cáceres se ha convertido en una de las ciudades del país más entendidas en restauración. Me gusta el cliente de aquí. Antepone el placer de comer bien a otras cosas». Y este saber culinario, que cuajó en 2015, se extendió también a los jóvenes. «Comenzaron a quedar en las taperías para degustar la alta cocina en pequeño formato, y así se bajó la edad de acceso a la buena gastronomía», destaca César Ráez.

Una costumbre que ha quedado en la mentalidad de los ciudadanos, haciendo de la cocina cacereña una mina de posibilidades. «Los proveedores de buenos productos están saturados por la demanda», afirma. No obstante, los últimos meses son una excepción debido a la inflación disparatada.

Además, 2015 sirvió para una gran unión entre los cocineros (la Cofradía Extremeña de Gastronomía participó con ACOCYREX). Sin embargo, tienen asignaturas pendientes a las que no renuncian. «Queríamos crear la marca ‘Cáceres Gastronómica’ para ligarla al destino. Tampoco ha salido adelante la creación de un espacio gastronómico de calidad en la planta superior del Mercado de la Ronda del Carmen, ni la Biblioteca Gastronómica en el casco histórico», detalla César. Reconoce que han faltado apoyos «porque desde la pandemia todo se ha complicado».

«Debemos creérnoslo"

José Polo, cofundador de ‘Atrio’ junto con Toño Pérez, considera que la capitalidad gastronómica del año 2015 fue visiblemente positiva para la ciudad. «Coincidió además con el fin de la crisis del ladrillo y registramos una subida en ‘Atrio’ en torno a un 30% o 40%. Pensábamos que se iba a quedar en aquel año, pero la afluencia se ha mantenido», revela.

Polo también aprecia una mejora en otros aspectos de la hostelería. «Ahora generalmente se cuidan más todos los detalles, no solo la cocina, en los distintos locales», pero considera que hay que «sacar mayor partido» de la experiencia de 2015. «Debemos creérnoslo».

Se refiere a que, por un lado, los principales beneficios del turismo se lo llevan las grandes cadenas hoteleras y no revierten en Cáceres, salvo los salarios, una parte menor. «El resto de los negocios (bares, comercios...) suelen ser pequeños, con poco margen. Por eso, en situaciones difíciles como la actual cuesta tirar adelante». José Polo entiende que en Cáceres no se pueden pedir al turista 50 € por un plato de cocochas como acaba de ver en San Sebastián, «pero lo contrario tampoco, porque es difícil vivir del margen de la cerveza con pincho. Los locales tienen que dar una vuelta a eso, ver su potencial».

Y la mayor baza pasa por fomentar un turismo más acorde a la grandeza del patrimonio cacereño. «Un perfil más cultural, inquieto, que por sus posibilidades deja más beneficios a los negocios». Por supuesto, la afluencia de viajeros «es siempre positiva», pero cuando las instituciones aplauden el aumento registrado en los últimos tiempos, «deberían a la vez dirigir los esfuerzos a atraer ese turismo no de lujo, pero sí de calidad». De hecho, ‘Atrio’ elaboró en tiempos una propuesta para habilitar un teatro dentro del casco histórico donde programar un par de citas con la música y la escena durante el año, idea que no descarta. «Cuando ofreces calidad, la gente responde, como se ha visto con la apertura de Helga de Alvear. Son cosas positivas tanto para el cacereño como para el turista. No se trata de abarrotar la ciudad pero sí de ayudar a mantenerla, la gente tiene que vivir», subraya.

Por su parte, Benjamín Caballero es chef del restaurante cacereño ‘B-nomio’, también asesor de ‘Bodegas Habla’ y ‘Dehesa Torrecilla’ (ofrece medio centenar de bodas anuales), y tramita la apertura del mayor centro de eventos de Cáceres en la Huerta del Conde (11.000 m2 de jardín). «En mi opinión, la capitalidad gastronómica fue excepcional porque veníamos de algunos años bastante malos por la crisis, y 2015 supuso un empujón para sacar a la ciudad de ese letargo. Desde entonces la restauración ha mantenido una buena calidad, no porque hagamos las cosas mejor, sino porque aprendimos a darle su importancia, porque nos dimos a conocer», reflexiona.

«Un exceso de sillas"

Todo ello hace que Cáceres «tenga un nivel gastronómico bastante alto, y así se reconoce fuera. Podemos disfrutar de media docena de restaurantes de excepción y de unas diez taperías buenísimas, sin quitar importancia al resto porque cada cual tenemos nuestras referencias y la cocina es muy diversa», afirma. Existe quizás «un exceso de sillas», muchos locales, «pero eso también eleva la competencia y la calidad».

El chef de ‘B-nomio’ considera que uno de los grandes avances de 2015 consistió en que la hostelería tomó conciencia de sus raíces, de la cocina de la tierra, de sus productos de proximidad... En definitiva, la gastronomía cacereña comenzó a identificarse como tal. «En toda España se hace prácticamente cocina de tradición pastoril, pero cuando vas a Galicia, Asturias o Andalucía sabes lo que vas a comer, y el centro peninsular no tiene sus platos tan definidos. Aquel año nos posicionó», indica Benjamín. «La repercusión en medios fue fantástica y ahora la gente viene a Cáceres a ver un patrimonio excepcional, pero también a disfrutar de su cocina».

No obstante, entiende que se podría haber aprovechado más el tirón de 2015 «tanto desde la parte pública como privada». Queda pendiente «abrir ese espacio diferente de gastronomía en el Mercado de la Ronda del Carmen, y una zona especial de paso de los turistas donde ofrecerles lo mejor de nuestra tierra, y cuajar una mayor relación de la gastronomía con la cultura». Pero tiempo queda.

Responsables de la proyección de Cáceres

Pablo Medrano, chef de ‘Oquendo’, forma parte de ese grupo de genios gastronómicos que impulsó la buena cocina en Cáceres y educó el gusto de una población que ahora sabe disfrutar de ella. «En 2015 hubo aciertos pero faltaron cosas. Ciertamente nos pilló casi por sorpresa, tuvimos poco tiempo. A los cocineros se nos colocó en primera línea, se puso bajo nuestra responsabilidad la proyección de Cáceres y tratamos de dar lo mejor», relata.

Ayudó que en esos años creciera la atracción por la gastronomía pero también por el turismo de interior. «Todo ello ha permitido mejorar mucho la calidad». Y la cantidad. «Para su tamaño, y para no tener un cinturón industrial, Cáceres ofrece un buen grupo de restaurantes que hacen las cosas muy bien», sostiene.

Pero además de la cocina, el éxito de la hostelería recae en la atención. «Tan importante como un buen pincho --subraya el chef--, es el cúmulo de detalles que te hacen sentirte a gusto: un baño limpio, el servilletero lleno, la cerveza bien tirada, el vino a su temperatura, la vajilla…». Y esos detalles «sí han mejorado desde 2015, incluso en locales que no están en primera línea».

Pero también hay una parte negativa. «La capitalidad gastronómica no se aprovechó como debiera. Se podían haber hecho más eventos. Por ejemplo, ‘Extregusta’ tendría que haberse potenciado desde aquel año en distintos lugares de la ciudad y en condiciones de mejor imagen y calidad», señala.

Además, «hemos incurrido en una excesiva exaltación de los productos extremeños, y también debemos demostrar que sabemos preparar buenas merluzas y lubinas, porque hay restaurantes que lo hacen. Los grandes chefs no se autolimitan a los productos de sus zonas», asevera. Es cierto, reconoce Medrano, que «Extremadura tiene una cantidad excepcional de productos con denominación de origen y calidad cualificada, pero no hay que obcecarse solo con ellos».

Finalmente, Pablo Medrano recuerda otra asignatura pendiente: «Los establecimientos que ocupan los mejores escaparates de Cáceres han de ofrecer también la mejor cocina». Como en otras ciudades, «los locales de la zona turística deben hacer honor a su ubicación y convertirse en el epicentro de la gastronomía», apunta. «Primero, por los propios cacereños, luego lo demás viene solo».