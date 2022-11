La Agrupación Vecinal de Cáceres tiene una prioridad: reunirse con la edil delegada de la Policía Local, María José Pulido, para buscar soluciones al uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la ciudad. «Tenemos un gran problema con esto. Ya hemos solicitado en varias ocasiones reunirnos con Pulido para pedir respuestas y no solo no han llegado, sino que hace unos meses la propia edil nos dio con la puerta en las narices al citarnos un día y excusarse después de estar una hora esperando», según explica el presidente de la federación vecinal, José Antonio Ayuso.

También solicitó Ayuso hace un mes, en la última reunión que mantuvo con el alcalde, Luis Salaya, en el consistorio, un encuentro de la directiva con el jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, «para trasladarle directamente cuál es la problemática, así como otras cuestiones de seguridad». El uso de las tarjetas para personas con movilidad reducida «no se controla debidamente por la policía» y provoca que haya ciudadanos «con tarjetas caducadas ocupando plazas sin pudor alguno, en detrimento de las personas que realmente lo necesitan, porque no se renuevan». La vigilancia policial resulta aquí clave para poner freno a esta picaresca que se da por toda la ciudad. Anteriormente, estas tarjetas se expedían a «todos aquellos que tenían una minusvalía del 33%, pero ahora solo a los que tienen movilidad reducida», subraya Ayuso que sufre en primera persona esta problemática.

También solicitan que haya una campaña de información por parte de la Administración para hacer un llamamiento a renovar las tarjetas para personas con movilidad reducida. «Ahora ya las expide la Junta de Extremadura y te pide unos requisitos más exigentes». Además, algo que niega el Gobierno local, se han eliminado varias plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida que, según Ayuso, se registran en la zona del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) y en el Centro de Salud de San Jorge, en la barriada de Moctezuma. «Tampoco hay plazas cercanas al ayuntamiento; si tienes que desplazarte para hacer alguna gestión municipal es imposible aparcar si tienes movilidad reducida».

Pulido apela al civismo

La edil de Asuntos Sociales, Universidad Popular, Educación, Inclusión, Empleo, Accesibilidad, Mujer, portavoz municipal y también responsable de Seguridad y Policía Local asegura que el número de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida «ha aumentado considerablemente en estos últimos años, pero no siempre se respetan». También reconoce la edil que «nos ha llegado la propuesta de sensibilizar a la población en general en el respeto al uso de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida». Igualmente, se ha reconocido la «importancia de aumentar el control policial», pero también se ha valorado «la necesidad de fomentar la educación para la ciudadanía en el uso de esas plazas, para que no las ocupen quienes no deben. Hemos recogido estas sugerencias y nos hemos comprometido a trabajar en ello», afirma Pulido.