«Es razonable que los que se han beneficiado con la crisis tengan que aportar más»

Romper el círculo de la pobreza infantil. Este es el objetivo con el que nació el Alto Comisionado contra la pobreza infantil en 2020. El organismo puesto en marcha por el Gobierno Central a través de un real decreto ejerce como mediador para atajar una problemática que afecta a miles de menores en el país. Desde enero de ese año la entidad que defiende los derechos de la infancia está comandada por Ernesto Gasco (San Sebastián, 1963).

Este jueves visitó la capital cacereña para firmar la adhesión del Ayuntamiento de Cáceres a la alianza de pobreza cero. Este acto estuvo acompañado de un encuentro con el alcalde Luis Salaya que el propio Gasco calificó de «positivo» a su término. Destacó, en esa línea, la actitud de predisposición del regidor municipal en los planteamientos sobre cómo atajar la desigualdad en uno de los tramos de población más vulnerables.

Los datos que manejan las estadísticas hablan de dos millones de niños y niñas en situación de riesgo en el país.

Los datos oficiales de los dos millones hacen referencia al 2020, pero el año del covid distorsiona las cifras. Nosotros nos basamos en los datos actuales y en dos parámetros: las familias sin ningún tipo de ingresos y menores, que son 108.000, la mitad que en 2013, que llegaban a 250.000. Este es un ejemplo de que las medidas que se han ido adoptando como el ingreso mínimo vital, el complemento por el hijo a cargo están dando resultado y la pobreza más severa se está reduciendo notablemente. Reducir a la mitad las familias sin ingresos y con hijos en siete años es un dato muy positivo aunque queda mucho por hacer.

¿Cuál es la realidad en Cáceres?

La ciudad de Cáceres tiene unos resultados más positivos que la media española --un 25% frente a un 27%-- está mejor que en Badajoz y que en Extremadura. El trabajo que se está realizando con los agentes sociales y con políticas da sus resultados. En datos, en Cáceres 5.000 familias reciben el ingreso mínimo vital y más de 2.000 niños tienen asignado el complemento por hijo a cargo.

Tras la crisis de 2008 el número de hogares sin ingresos alcanzó el pico más alto en 2013, cinco años después.

Con la crisis de 2008 se adoptaron medidas equivocadas. Las medidas del gobierno de Rajoy para salir de la crisis generaron mayor desigualdad y mayor vulnerabilidad en la población. Hay un estudio de la Universidad de Columbia que dice que para reducir la pobreza infantil no vale solo con actuar en un ámbito, hay que actuar en múltiples. No vale solo con el ingreso mínimo vital, hay que complementarlo con otras medidas como subir el salario mínimo interprofesional porque así proteges a los trabajadores, hay que subir las pensiones, hay que subir el Iprem para cubrir las necesidades de un mayor número de población y eliminar estigmas, hay que subir las becas. Un país con el abandono del 25% no es la juventud mejor preparada. Hay que garantizar el derecho a la vivienda, el acceso a la salud bucodental, hay que fomentar una alimentación saludable. Son claves. Si trabajamos en esas direcciones hacemos que un niño nazca donde nazca, pueda ser lo que quiera en la vida.

¿Qué situación deja la crisis provocada por la pandemia?

Si no se hubieran adoptado medidas, habría casi un millón de niños en situación de vulnerabilidad, si no hubiera habido Ertes, habríamos llegado a 4 millones más de parados en España. La situación habría sido muy difícil. Los que dicen que el Estado se tiene reducir se equivocan, si el Estado es pequeño, solo se salvan los que más tienen. ¿Cómo se afronta esto? Con recursos europeos y con una política de impuestos más justa, es razonable que las energéticas y la banca, que aquellos que se están beneficiando de una situación de crisis derivada de la pandemia o de la guerra de Ucrania, aporten y sean solidarios con el país.

¿Qué se puede hacer a nivel ciudadano para lidiar con la problemática de la pobreza?

La ayuda individualizada es positiva, pero la colectiva es más eficaz. El trabajo que realizan las organizaciones del tercer sector es determinante. Es muy importante el trabajo de las entidades y de los ayuntamientos en los programas que podamos poner en marcha. Hemos hablado de la posibilidad de promover que los patios escolares no se limiten solo a estar abiertos las horas lectivas. La intención es que sea un lugar de juego y encuentro en el que niños y niñas interactúen y puedan tener hábitos saludables. Es un programa que vamos a poner en marcha con el Ministerio de Sanidad en algunas ciudades como experiencia piloto y hemos pensado en que Cáceres pueda ser una de ellas.

Una idea que favorece el espacio comunitario.

Claro, el espacio comunitario es clave. Todos somos diferentes pero si socializamos, nos enriquecemos todos y nos integramos todos.

Reto complicado teniendo en cuenta el clima social cada vez más polarizado.

Cuando uno ve lo que está pasando en Brasil o en Italia, se da cuenta del riesgo. Las democracias, las conquistas de derechos son muy vulnerables y tienen muchos riesgos porque hay mucha gente que tiene miedo, miedo a compartir. Y con el miedo las libertades desaparecen.