La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha abierto un segundo procedimiento en el que tendrá que decidir sobre la ampliación de usos urbanísticos en suelos que están protegido en el ordenamiento urbanístico de Cáceres. Lo hace al admitir a trámite, en un auto del pasado 19 de octubre, los recursos presentados por la Junta de Extremadura, el ayuntamiento y la empresa Soluciones Extremeñas de Recuperación (Recusoex) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) del 20 de septiembre del 2021.

Esta resolución del tribunal extremeño anuló, al estimar un recurso que había presentado la asociación conservacionista Adenex, una modificación del Plan General Municipal (PGM) de urbanismo que permitía la ubicación de usos industriales en suelos no urbanizables que están protegidos, en este caso concreto se pretendía también con este cambio regularizar las instalaciones de Recusoex, empresa que tiene una planta de reciclaje en la carretera CC-26 que une Sierra de Fuentes con la vía EX206. Sus instalaciones están a 8 kilómetros de Cáceres, pero dentro de su término municipal. Esta compañía tiene, entre otras infraestructuras, una superficie hormigonada de 8.000 metros cuadrados para el tratamiento de chatarras y de maquinaria industrial pesada, según se indica en su web.

En la anulación de esta modificación del plan de urbanismo, el TSJEx se basó en unos argumentos que en gran parte se repiten en una sentencia posterior, del 30 de diciembre, del mismo órgano judicial, una resolución con la que se anuló otra modificación del plan general de urbanismo que facilitaba la instalación de plantas fotovoltaicas en suelos no urbanizables de protección Llanos (la Zepa queda exenta de este cambio de la norma urbanística). Por esta segunda sentencia se presentaron recursos por parte de la compañía Iberdrola, Junta y el ayuntamiento, unas reclamaciones que fueron admitidas a trámite por el Tribunal Supremo en un auto que se dictó en de mayo.

Lo que decida el Tribunal Supremo en estas dos causas determinará si se puede llevar a la práctica esa ampliación de usos en un suelo que está protegido, cuestión que se ha convertido en principal para el desarrollo de nuevas actividades dentro del término municipal de Cáceres y que es la cuestión urbanística más importante sobre la que se espera una decisión.

En la sentencia recurrida por las dos administraciones y por la empresa Recusoex, la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura consideró en uno de los fundamentos de la misma que el cambio del plan de urbanismo no obedeció al interés general, «sino al interés particular de legalizar una actividad preexistente -las instalaciones de Recusoex-».

El tribunal extremeño concluyó en su sentencia de septiembre de 2021 que fue una modificación del plan de urbanismo con un interés particular para legalizar esta empresa. Así indicó en su resolución que el promotor del cambio del plan fue la misma compañía y que incluso se modificó el régimen de distancias establecido en la norma urbanística por la cercanía de las instalaciones de la empresa a Sierra de Fuentes.

Otro argumento de la sentencia del TSJEx fue que se vulneraba «el principio de no regresión sin justificación alguna» y que esta modificación del plan implicaba «una desprotección ambiental de un suelo no urbanizable que está protegido». Según la sentencia, esta variación de la norma urbanística ni persigue un interés general ni tampoco demuestra que los valores por los que se protege el espacio han dejado de existir.

Hay otro razonamiento que el TSJEx incluye en su sentencia de septiembre de 2021 al detallar que se pasó con esta modificación de «una directriz básica» del Plan General Municipal de urbanismo de «no afección a los espacios protegidos» a posibilitar «usos industriales y de residuos, incluso nocivos y peligrosos, en estos suelos», lo que obligaría a una motivación especial, que esté «basada en razones de interés general de primer orden».

Entre los razonamientos que ahora da la Sala de lo Contencioso del Supremo en su auto del pasado 19 de octubre para la admisión de los recursos está que la cuestión «tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia», ya que se decide si la aprobación de una modificación puntual del PGM, que conlleva una ampliación de usos en un suelo que es no urbanizable protegido, puede vulnerar el principio de no regresión en materia de protección ambiental, que limita la arbitrariedad de los poderes públicos a la hora de reducir la protección que se ha dado previamente a un terreno.

Por este principio cuando ciertos valores ambientales han sido reconocidos y protegidos no se puede levantar esa protección a no ser que se acredite que dichos valores han dejado de existir, siempre que ello no se deba a la acción humana, o que existen motivos de interés general de primer orden que exigen el levantamiento de dicha protección y no existe además una posibilidad de ubicación alternativa.

En el recurso presentado por Recusoex y admitido ahora a trámite por el Tribunal Supremo se argumenta, entre otras consideraciones, que con la sentencia del TSJEx se infringe jurisprudencia sobre el principio de no regresión medioambiental proclamada, entre otras, en sentencias del TS.

La segunda razón que da el Supremo es un auto anterior que en mayo dictó la misma sala cuando aceptó los recursos, en este caso de la Junta, el ayuntamiento y Parque Solar Cáceres (Iberdrola), contra una sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 30 de diciembre de 2021, que también anuló una modificación del plan de urbanismo que facilitaba la instalación de plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable de protección Llanos. «Se da la circunstancia de que dicha sentencia de 30 de diciembre reproduce los fundamentos de la sentencia de 20 de septiembre de 2021 que es objeto de presente recurso de casación, suscitándose una cuestión similar», según se apunta en el auto de este octubre.

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de diciembre de 2021, que afectó a la eliminación de límites para la instalación de plantas fotovoltaicas y en la que también se estimaba un recurso presentado por Adenex, el tribunal extremeño utilizó argumentos parecidos. En la sentencia de las fotovoltaicas, al igual que pasó con el caso de Recusoex, se argumentó por el tribunal extremeño que la modificación del plan de urbanismo obedecía a un interés particular y no general. Lo que se ponía de relieve en esta resolución judicial y en la anterior es que cuando en un plan de urbanismo se decide proteger un terreno por sus valores ambientales y para evitar que se desarrollen actividades no ganaderas o agropecuarias sobre el mismo, no es posible la modificación del planeamiento cuando el suelo está protegido ni permitir otras utilidades si no se demuestra que hay un interés general. Y en el caso de las plantas fotovoltaicas, ese interés no se demostró, según el TSJEx, y sí en cambio un interés particular, el de Parque Solar Cáceres (Iberdrola), que fue la empresa que promovió esta modificación del PGM.

En un auto del TSJEx dictado el pasado septiembre, por el que se ejecutaba la sentencia de las fotovoltaicas y se prohibió la concesión de nuevas licencias hasta la resolución del Tribunal Supremo, se repitieron los mismos argumentos. Así el tribunal extremeño indicaba que en la fundamentación jurídica de la modificación del plan no se desprendía que respondiese al interés general, sino a intereses de las empresas que promovían las plantas solares, Y se recalcaba que «tampoco se valoraron» la existencia de alternativas para la instalación de plantas en suelos que no estuvieran protegidos por el plan general.

Antes de este cambio del plan general municipal de urbanismo solo se autorizaban en este terreno protegido plantas fotovoltaicas de como máximo 5 megavatios y 10 hectáreas de superficie. Lo que se hizo con la modificación fue eliminar estos límites. La planta que hizo Iberdrola, por ejemplo, tiene una potencia de 150 megavatios. Esta modificación es una de las más importantes que se han hecho desde la entrada en vigor del plan en el año 2010. Afecta a una superficie de 17.000 hectáreas, al suelo protegido de protección Llanos, es el 10% del municipio. Se dejó fuera de esta modificación todo el terreno que está dentro de la Zona de Especial Protección de Aves de los Llanos.

La principal intervención que se hizo con esta modificación del plan general fue la planta de Los Arenales, que promovió Iberdrola, en las inmediaciones de la N-521. La sentencia del TSJEx y su ejecución no afectarán a esta gran instalación porque la licencia municipal se concedió antes de la resolución judicial del tribunal extremeño, aunque sí quedaría fuera de ordenación si el Supremo ratifica la sentencia del TSJEx.