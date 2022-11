La capitalidad cultural

Si queremos elaborar una programación convincente no deberíamos dejar de pasar mucho tiempo sin decidir si optamos a la capitalidad europea de la cultura. La decepción que sufrimos en la convocatoria a la que acudimos no parece que haya disminuido la ilusión de los cacereños por intentar lograrlo de una vez.

No obstante antes de tomar una decisión me parece que sería conveniente entablar conversaciones con los responsables de las candidaturas que obtuvieron éxito (Salamanca y San Sebastián) y de las que como nosotros fracasaron (Santiago) para que nos dijeran cuales fueron sus decisiones exitosas y cuales sobraban o no eran las indicadas para a partir de ahí hacer nosotros un examen crítico de los fallos y errores que cometimos.

Así mismo debemos tener en cuenta los déficit con los que contamos de partida, tren, aeropuerto, abastecimiento de agua, los cuales además no están en nuestra mano solucionar y si vamos a ser capaces de tomar las medidas necesarias para revertir el equilibrio de la balanza y conseguir que pesen más nuestras aportaciones que las lacras que padecemos y consigamos que sean definitivas en el juicio que deban emitir quienes designan al vencedor.

Lo que es imprescindible a mi juicio es contar con un gestor de reconocido prestigio capaz de elaborar un proyecto que pueda convencer y vencer en Europa cueste lo que cueste, a ver si de una vez dejamos de ir de pobres, pues lo importante es la calidad del proyecto y para eso no basta con las buenas intenciones sino con el rigor de un profesional y en segundo lugar debe quedar claro que las actividades no han de ir encaminadas a convencer a los cacereños, que ya estamos convencidos, sino a quienes tienen en sus manos las decisiones.

Si hemos sido capaces de presentar un buen proyecto y no alcanzamos el nombramiento al menos nos quedará el orgullo de haber hecho las cosas bien y podremos gozar de las realidades que nos haya dejado el trabajo llevado a cabo por los gestores de la candidatura a lo largo de estos años.