El alcalde, Luis Salaya, aseguró este lunes que los dos establecimientos de hostelería en los que la Policía Local identificó a menores que consumían bebidas alcohólicas se enfrentan a sanciones «muy serias». Según detallaron fuentes del ayuntamiento, éstas podrían llegar a los 30.000 euros y al cierre del local por un periodo de hasta seis meses. «La policía levantó acta y se va a denunciar a los dos establecimientos», precisó el alcalde en unas declaraciones a Canal Extremadura que luego se difundieron por el ayuntamiento.

Salaya detalló que en el local de La Madrila «se identificó a 8 menores y a varios de ellos consumiendo alcohol, que, según su testimonio, habían comprado en el propio local». En el otro establecimiento, que está próximo a la plaza Mayor, también se localizó a un grupo de menores que «estaban consumiendo alcohol». Además, los agentes también comprobaron en estas inspecciones «otras deficiencias como que no tenían la cartelería informando de la prohibición de venta de alcohol a menores», precisó el alcalde, que insistió que el mensaje que se quiere trasladar es que «en Cáceres hay una tolerancia cero con la venta de alcohol a los menores y esto se va a combatir por todos los medios».

Según informó este domingo la policía, la intervención en la zona de la plaza Mayor fue en un establecimiento denominado Abadía, de donde se desalojó a un grupo de menores, mientras que en la Madrila fue en un pub, Sybarite, donde estaban los 8 menores.

La ley autonómica de la convivencia y el ocio en Extremadura dedica una atención especial a la prohibición de la venta de alcohol a menores. En su artículo 8 especifica que no se permitirá ninguna forma de venta, suministro o dispensación, gratuita o no, de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años. En el artículo 10 precisa que no se permitirá el acceso de menores de dieciocho años a bares especiales, salas de fiesta, de baile, discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, aunque se admitirá la entrada de los mayores de 14 años en dichos establecimientos cuando se trate de sesiones específicamente destinadas a ese colectivo de edad, y con el cumplimiento de requisitos como la retirada de bebidas alcohólicas y su publicidad, además de no darse una continuidad temporal con otras sesiones en las que esté autorizada la venta, suministro, dispensación o consumo de bebidas alcohólicas.

En el apartado de las sanciones, esta ley regional establece que el incumplimiento del artículo 8 constituye una infracción muy grave y que será sancionado con multa comprendida entre los 30.000 y 600.000 euros. En caso de reincidencia, la infracción será sancionada, además, con la revocación de la licencia correspondiente o con la imposibilidad de poder obtenerla en un plazo de tres a cinco años. Se entiende que existe reincidencia cuando se haya sido sancionado más de tres veces durante un año por la comisión de esta infracción, según se indica en la norma autonómica.

Los hechos de este fin de semana coinciden con la reunión que unos días antes mantuvo el alcalde con directivos de la asociación de vecinos de La Madrila. Su presidente, Francisco de Borja, explicó este sábado que en la reunión se pidió al alcalde que hubiese un mayor control de la Policía Local porque por parte de los vecinos se ha detectado «mucho menor de edad» en la zona de copas de La Madrila. De Borja aseguró que hay preocupación entre los residentes de La Madrila y que lo que se quiere evitar es que en la zona «se vuelva a los tiempos anteriores».

«Después del covid hemos vuelto a recibir quejas de La Madrila», admitió el alcalde, que se refirió a la pelea que hubo el sábado por la mañana en las escaleras que comunican la plaza de Albatros con la calle doctor Fleming, incidente en el que se registraron «comportamientos muy agresivos al intentar reducir» los agentes a los que participaron en la pelea. «Se está trabajando para evitar que en La Madrila se vuelvan a repetir los comportamientos incívicos y en detectar dónde están los problemas».

Salaya aludió a un hecho concreto al que también se refirió De Borja el pasado sábado: el de los establecimientos de la zona que también reabren a primera hora de la mañana, «habrá que comprobar muy bien el cumplimiento de las licencias de los que abren con el horario de la cafetería y que pueden ser parte de este problema» que se está dando en La Madrila, indicó el edil. La pelea de este pasado sábado se produjo a primera hora de la mañana.