Yendo es el fruto de la ilusión de un joven emprendedor cacereño que, tras dejar una vida más que resuelta en Holanda, decidió empezar un nuevo camino por su propia cuenta en Extremadura. «Vivimos prolongados ya a nuestros teléfonos móviles y tabletas, desde donde organizamos con más rapidez muchísimas rutinas diarias. Pero hay algo curioso en esto de las redes sociales; aquello que nos debería unir, nos está separando más», apunta Jorge Vázquez, creador de una aplicación móvil, en la que los usuarios pueden subir y compartir sus planes de ocio. «La app nació con el propósito de combatir la soledad no deseada y ayudar a recuperar las relación entre las personas», señala con una sonrisa.

En cuanto terminó el doble grado de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid la (por empezar desde el principio), se enfocó en Ámsterdam, con el deseo de ganar experiencia y aprender idiomas. «Fueron cuatro años increíbles. Estuve primero de prácticas y me contrataron. Pero trabajar en mi tierra es la mejor oportunidad para desarrollar mi futuro profesional», comenta.

¿Te has ido a vivir a una nueva ciudad o pueblo de la región y no conoces a nadie? ¿Tu trabajo te ocupa bastantes horas del día y apenas tienes tiempo para socializarte? ¿Acabas de terminar una relación de pareja muy larga y necesitas volver a crear un círculo social? ¿Ya no consigues quedar con tus amigos de toda la vida para salir porque tienen sus propias vidas y familias? «Cualquier persona puede proponer una actividad (organizar un taller de pinturas, hacer yoga en el parque, irse de pesca, rutas senderistas, conciertos, teatros, practicar cualquier deporte, montar en bicicleta, planes gastronómicos, fiestas, mercados medievales...). El coste, si lo hay, es siempre compartido; por ejemplo, una escapada a Robledillo de Gata en coche desde Mérida en la que se comparte el precio de la gasolina o una visita a la exposición Las Edades del Hombre en Plasencia en la que cada uno se paga su entrada», manifiesta.

Yendo cuenta con más de 1.000 usuarios registrados. La aplicación se posiciona como una nueva y disruptiva forma de conocer gente: divirtiéndose y compartiendo experiencias. Su funcionamiento es muy sencillo. Para comenzar a utilizarla aplicación tan solo hay que registrarse. En el menú principal se despliegan diferentes planes propuestos por otros usuarios y ordenados por cercanía. Del mismo modo permite la búsqueda por categorías y se convierten en una forma fácil de combatir la soledad.