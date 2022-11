El policía acusado de matar al preso dice que se le disparó el arma por accidente pero que no le dio

Fue una hora exacta de declaración ante el juez. Pasadas las 9.30 horas, minutos después de la hora a la que estaba señalado, arrancó el juicio al policía nacional acusado de matar de un disparo a un preso que se fugó en Cáceres hace cuatro años.

Tal y como ya lo hiciera meses antes, en la convocatoria en la que las partes se vieron para intentar alcanzar un acuerdo previo a la vista, fue recibido a las puertas del juzgado por familiares y amigos, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad, que quisieron darle muestras de apoyo ante una situación que consideran "injusta".

Esa jornada la reunión se saldó sin conformidad. Si se hubiera llegado al acuerdo, el agente habría aceptado ser condenado por homicidio imprudente y habría tenido que abonar una indemnización a la familia del preso --que asume el Estado por su condición de policía--. No fue así.

En todo momento, el policía ha defendido su inocencia y ha mantenido la misma postura: no se puede demostrar que la bala que alcanzó al preso en su huida saliera de su pistola. Sí ha reconocido que disparó el arma por accidente cuando resbaló en plena persecución pero la trayectoria de la bala no corresponde a la que fue encontrada en el cuerpo del recluso.

Exactamente este mismo testimonio, aún más amplio, mantuvo este martes ante la Sala. Respondió a preguntas del letrado de la acusación, fiscal, su abogado y la letrada del Estado.

En su declaración, precisó que la mañana en la que ocurrieron los hechos, él llevaba dos armas de fuego, una reglamentaria y otra personal. En la persecución estaba acompañado de otro agente de la Policía Nacional y otros dos de Policía Local. Todos realizaron disparos disuasorios, de acuerdo a los testimonios previos.

Relató que tras seguirle la pista en su huida, los cuatro agentes que habían tomado ventaja sobre el resto hallaron al preso en una finca llamada Villa Isabel y emprendieron el camino para arrestarle, él a la cabeza. "Salí corriendo detrás de él". "Le grité 'Alto policía' y le llamé por su nombre". Ahí, zanja se produjo el primero de los forcejeos entre ambos.

El agente sostuvo ante la Sala que el recluso se dio la vuelta y le lanzó una piedra al cuerpo que le alcanzó en la mano y provocó que se le cayera el arma reglamentaria. Fue entonces cuando enfundó el arma de apoyo.

Minutos más tarde, se produjo el segundo de los forcejeos cuando el policía agarró al preso por un brazo tras cruzar una segunda alambrada. Consiguió zafarse con violencia y el agente asegura que le agredió en el estómago.

Por último, se produjo el tercero y último forcejeo en la finca Las Esparteras, en Vistahermosa. "Saltamos algunas alambradas, escuchaba 'lo tenemos', nos sacaba muy poco espacio, lo íbamos a coger, en un terraplen me caí y sentí una detonación, se me disparó el arma, el preso no se quejó y siguió, ya cuando fuimos a reducirlo y ponerle las esposas, le vimos un orificio en la espalda".

Sobre este suceso que calificó de "fortuito", no precisó si llevaba el dedo en el gatillo de la pistola pero sí concretó que en ningún momento dirigió el arma contra él, --"en todo momento lo tuve a tiro, pude haberle matado y no lo hice", añadió-- sino que solo realizó disparos al aire. En total, fueron seis.

También tanto él como otro testigo, otro policía nacional, aseguró que agentes de la Policía Local realizaron más disparos tras encontrarle en Villa Isabel. "Estoy convencido de que mi disparo no le dio".

De hecho, una de las incógnitas de este caso es que no se han encontrado ni los proyectiles ni las balas que se dispararon, tan solo un casquillo que pertenece al agente en la carretera.

"Era un preso peligroso"

A preguntas de la fiscal, el agente aseguró que conocía bien al interno, Hernando Jean Paul Sierra, porque le había investigado con anterioridad. Apuntó que desde la policía contaban con "sospechas fundadas de que tenía ideado un plan de fuga" y enumeró antecedentes que tenía relacionados con el tráfico de drogas. De hecho, el preso cumplía condena por un delito en la prisión de Cáceres, donde agredió a otro interno nada más llegar.

En el macrooperativo que se desplegó durante esas tres horas participaron una treintena de agentes de Policía Nacional y Local y Guardia Civil.

Este martes, aparte del acusado, prestó declaración en calidad de testigo --está obligado por ley a decir la verdad-- el agente de Policía Nacional que le acompañaba aquella mañana en la persecución. Precisó que vio a su compañero "pegando disparos al aire con la pistola" y relató lo vivido aquella mañana. "La situación era tensa, íbamos detrás de alguien que sabíamos que era peligroso, no sabíamos si le había dado tiempo a coger un arma blanca y no se iba a entregar".

Hizo hincapié también en lo delicado del terreno, que era "complicado" a causa de la lluvia de aquella mañana y en el perfil concreto de Hernando Jean Paul. "Era una persona que se dedicaba al ajuste de cuentas y a cobrar deudas".

Prestaron declaración también el entonces jefe de la Policía Judicial de Cáceres y más agentes de la comisaría de Cáceres. Este miércoles está previsto que continúe el juicio con la declaración de los agentes de la Guardia Civil y más tarde peritos y forenses.

Fiscalía, al igual que la defensa, pide su absolución. La causa se mantiene abierta solo con la acusación particular ejercida por la familia del preso que pide cuatro años de prisión para el agente por homicidio imprudente y 240.000 euros de indemnización.