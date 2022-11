"Espero tener un resultado suficientemente sólido como para gobernar en solitario. Confío en tener una mayoría suficiente", ha dicho esta mañana el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, al ser preguntado por las perspectivas electorales en 2023.

Salaya ha asegurado que su formación "tiene buenos datos", pero ha indicado que no les gusta "manosear mucho las encuestas, aunque es cierto que vemos cómo en los últimos meses se están publicando las encuestas internas de los partidos, que es una cosa que nunca se había hecho. Más allá de eso, lo único que podemos decir es que tenemos muy buenas expectativas, pero que falta mucho para las elecciones".

Con el alcalde actual como candidato, el dirigente socialista apela en este momento "tenemos que tener toda la prudencia, seguir haciendo las cosas bien, y seguir trabajando". ¿Ha habido contactos dentro del partido para tantear quién acompañará a Salaya en esa candidatura? "Falta mucho", ha vuelto a reiterar el dirigente local. "Lo único que he trasladado a mi equipo es que han hecho muy buen trabajo y con los que quieran seguir, yo quiero contar".

Salaya ha realizado estas declaraciones después de conocerse que Álvaro Jaén, exsecretario general de Podemos, será el número 2 del partido para las elecciones municipales en una lista que seguirá encabezando Consuelo López tal como avanzó ayer este diario. "La relación con Podemos durante este tiempo ha sido buenísima, como con algunos otros partidos", ha apuntado el alcalde, que ha añadido: "Tengo una cierta admiración por Álvaro Jaén, por su tono y por la forma en que ha hecho política este tiempo, entonces me parece una buena noticia, la verdad, que alguien que se ha bregado en la política autonómica tenga un espacio municipal, más allá de las diferencias ideológicas obvias. Pueden estar preparando una candidatura de peso y eso es bueno para el ayuntamiento. A todos los partidos les deseo que les vaya bien, que tengan estructuras sólidas, porque es lo mejor para que funcione el ayuntamiento".

Consuelo López ha dicho hoy, que la incorporación de Jaén se afronta "con ilusión y con intención de continuar con el proyecto que iniciamos y que lo tenemos a medias". ¿Este fichaje va a ser un impulso al tratarse de una persona mediática y reconocida? López responde: "Aparte de que sea mediático y reconocido, es fantástico en su trabajo, es un político de garra y controla las instituciones, y es importantísimo eso, con lo cual encantado".

Sobre las previsiones de resultados electorales, López ha explicado que ellos no hacen encuestas, que eso "lo hacen ellos, el PP y el PSOE". Aún así, sus "sensaciones son buenas. Y como en todos los partidos, se sale a ganar, y si no encontrar el mejor resultado posible para ser decisivos en un futuro gobierno de coalición, algo parecido a lo que ocurre en el gobierno de la nación". Salaya, de momento, no piensa ni en pactos ni en coalición.