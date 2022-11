Un orgullo para Cáceres. Nuestro Emilio Tuñón se acaba de alzar con el Premio Nacional de Arquitectura, prestigioso galardón que viene a corroborar la valía de este creador universal a quien la ciudad le debe el diseño del relais@chateaux Atrio de San Mateo y el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

El premio, que otorga el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), dotado con 60.000 euros, concede el galardón a propuesta de un jurado compuesto por destacados profesionales, bajo la presidencia honorífica de la ministra Raquel Sánchez. El jurado ha destacado la "coherencia de su obra arquitectónica que recoge de manera natural sus inquietudes teóricas, su dominio sobre las técnicas constructivas, su vocación de servicio a la sociedad y que solo se entiende desde su rigurosa trayectoria académica".

Además, resalta que, como docente, ha conseguido crear escuela, uniendo diferentes generaciones de arquitectos gracias a su entrega y generosidad. Asimismo, el jurado resalta la calidad y excelencia de su obra construida, repartida por toda la geografía española, reconocida internacionalmente y que ha tenido un profundo impacto social, fruto de la componente pública de sus intervenciones, en la mayor parte de los casos, resultado de concursos abiertos.

Currículo de un prestigioso arquitecto

Emilio Tuñón Álvarez (Madrid 1958), es arquitecto por la Etsam en 1981, y Doctor por esta misma escuela en 2000 (Sobresaliente Cum Laude), Premio de Arquitectura Española 2003, Medalla de Oro por los Méritos en las Bellas Artes 2014, Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, Mies Van der Rohe Award 2007, Premio Arquitectura Española 2017 y RIBA International Fellowship 2019. Es catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Etsam en la Universidad Politécnica de Madrid y ha coordinado el máster habilitante y el máster de teoría en arquitectura avanzada de la citada escuela.

Ha sido profesor invitado en la Stádelschule de Frankfurt (Alemania) durante el curso 1997-1998, profesor invitado en la Nueva Escuela de Arquitectura de la Escuela Politécnica de Puerto Rico en el verano de 2000, profesor invitado en el semestre de primavera en la Ecole Polytechnique Fédérale de Laussane, Suiza (2005), Eliot Noyes visiting professor en la Harvard Graduate School of Design en Cambridge, Massachusetts, EE.UU (2006) y Jean Labatut visiting professor en la Princeton School of Architecture, New Jersey, EEUU (primavera 2008, primavera 2009 y primavera 2010).

Junto al inolvidable Luis Mansilla

En 1990 funda junto al inolvidable y carismático Luis Moreno García-Mansilla, su socio fallecido en 2012, la oficina de arquitectura Mansilla&Tuñón Arquitectos. Con Luis Moreno ha construido el Museo Provincial de Arqueología y Bellas Artes de Zamora (1996), el Centro de Natación en San Fernando de Henares (1998), el Museo de Bellas Artes de Castellón (2000) y el Auditorio de León (2002).

También diseñaron el Centro Documental de la Comunidad de Madrid (2003), el MUSAC Centro de Arte Contemporáneo de Castilla y León (2005), la nueva sede de la Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo (2006), las dos casas gemelas en Zahara de los Atunes (2009), el Ayuntamiento de Lalín (2011) y el Hotel Atrio Relais Chateaux (2011) de Cáceres.

Premios

El hotel Atrio Relais Chateaux de la capital cacereña fue premiado con el Premio FAD 2011, el Premio Arquitectura plus 2012, Premio de la XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2012 y el premio 'BigMat International Architecture Award', en 2013. Además, fueron ganadores en diversos concursos públicos de arquitectura repartidos por toda la geografía española, incluido el proyecto de la Fundación Helga de Alvear en Cáceres, en 2005.

Tras el fallecimiento de Luis Moreno García Mansilla, Emilio Tuñón funda Tuñón Arquitectos SLP en 2013. Tuñón Arquitectos ha construido los siguientes proyectos: nueva Sede de Arquia Bank en Madrid (2022), rehabilitación Casa Palacio Paredes Saavedra en Cáceres (2023), Cabaña de piedra y teja reciclada en la Laguna Negra (2022), Fundación Helga de Alvear en Cáceres (2021), Casa de Ladrillo en Madrid (2021), Casa de Piedra en Cáceres (2019), Gastropabellón en la ETH de Zurich (2017).

La Fundación Helga de Alvear ha sido galardonada con el Premio Nueva Bauhaus Arquitectura CSCAE 2021, PRIX AMO 2021, Premio COAM Luis M. Mansilla 2021, Premio XV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2021, Premio A & FIRM AWARD 2021, Architecture Masterpiece 2021, y Premio Extemadura 2021.

También es obra suya la Casa de Piedra en Cáceres, situada en la urbanización La Sierrilla, que ha obtenido los siguientes reconocimientos: Premio COAM 2019, Primer Premio Archmarathon-Marmorac 2019, Premio 2019 Architizer A+.