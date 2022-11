Investigado un menor por el incendio en el Paseo Alto de Cáceres el pasado verano

El pasado 14 de agosto, la policía identificaba a dos jóvenes (menores de edad) como presuntos autores de un incendio declarado a las 17.25 horas en la parte trasera del Paseo Alto de Cáceres, que afectó a una zona de pastos que rodea el denominado Pozo de la Nieve, un edificio del siglo XIX (en estado ruinoso) que abasteció de hielo a los cacereños.

Ahora, en la fase de investigación preliminar, la Fiscalía Provincial ha reducido a un solo menor la investigación, al que se le atribuye haber tirado petardos en la zona, que originaron, supuestamente, el incendio posterior. A este menor, que estaba acompañado en ese momento por otros compañeros, se le ha abierto este mes de noviembre expediente de reforma y está pendiente de prestar declaración en la fase de diligencias previas.

El pasado mes de septiembre, la Junta local de Gobierno tomó la decisión de personarse como acusación. Entonces, la portavoz del equipo de gobierno, María José Pulido, explicó en rueda de prensa que se tomaba la decisión «a raíz de la comunicación que nos ha enviado la Fiscalía de Menores, que es quien ha iniciado este proceso judicial». Y añadió que «el Pozo de la Nieve es un bien que tenemos que defender a toda costa. Y queremos dejar clara nuestra posición contra estos delitos que en algunos momentos se piensa que son de menor importancia; y no lo son en absoluto». No obstante, no aclaró si reclamará una cuantía económica, dado que hay zonas de la parcela afectada que son municipales.