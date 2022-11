La madre del preso fallecido en Cáceres: «A mi hijo lo mataron por racismo»

La madre del preso que protagonizó una fuga durante horas (en marzo de 2018) y que movilizó hasta 60 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con el resultado de muerte por impacto de bala para el reo de 24 años, habló ayer a las puertas del juicio contra el policía nacional acusado de disparar y aseguró que «eran 60 personas las que estaban detrás de mi hijo aquel día, por qué no lo cogieron y lo dominaron», se preguntó. «Porque querían matarlo; me lo mataron por racismo».

«Eran 60 personas las que estaban detrás de mi hijo aquel día, por qué no lo cogieron y lo dominaron»

Mary Quintero aprovechó ayer la última sesión del juicio (que se ha alargado durante 3 días) para clamar por «verdad y justicia», justo después de que el magistrado levantara la sesión y quedara visto para sentencia. Portaba una camiseta con la foto de su hijo, Hernando Jean Paul Sierra Quintero (que tenía 24 años y estaba en prisión preventiva en el momento de los hechos) y donde se podía leer «fusilado por racismo».

En esas tres jornadas han declarado el acusado, compañeros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que participaron en la búsqueda del reo y los peritos. La acusación particular (la familia del fallecido) mantiene su petición de 4 años de cárcel por homicidio imprudente grave, además de una indemnización de 240.000 euros, y alega que el interno murió a causa del impacto de una bala disparada tras una persecución, en marzo de 2018, y que «no hay duda de la procedencia del disparo». Además, alega que «se ha intentado denigrar en todo momento a la víctima» y que no existe «razón objetiva para el acusado no pusiera el arma a buen recaudo».

«Se ha intentado denigrar en todo momento a la víctima», asegura la acusación particular

La defensa del acusado y el Ministerio Fiscal mantienen su petición de absolución, porque «no ha quedado demostrado en ningún momento que la bala pertenezca a la pistola de mi representado; tampoco que se haya producido ningún tipo de imprudencia y, por lo tanto, pedimos la absolución», declaró este jueves en sus conclusiones en sede judicial el abogado Ángel Luis Aparicio. Por su parte, la Fiscalía ha argumentado que «no ha quedado acreditado que el acusado conociera que el fugado no llevaba arma de fuego» y que se produjeron hasta «dos actuaciones violentas» durante la fuga del preso, «sumadas al hecho de que se trataba de un sujeto peligroso».

Al término de las conclusiones el acusado volvió a dirigirse a la sala, lamentó la muerte del preso y reiteró que todos sus disparos «fueron al aire y disuasorios»

Al término de las conclusiones el acusado volvió a dirigirse a la sala, lamentó la muerte del preso y reiteró que todos sus disparos «fueron al aire y disuasorios» y que se le disparó el arma por accidente cuando subían por un terraplén, que estaba resbaladizo por la intensa lluvia de aquel día y que propició su caída al suelo y que la pistola se accionase. Asimismo, puso de manifiesto, antes de quedar el juicio visto para sentencia, que la trayectoria de la bala no corresponde a la que fue encontrada en el cuerpo del recluso.