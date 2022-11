La asignatura pendiente del ferial

Era una casa consistorial muy distinta. Entonces no se pedía cita, sino que se esperaba en los pasillos. Habituales en esa espera al entonces concejal de Urbanismo, que era el edil socialista Marcelino Cardalliaguet, eran los propietarios de terrenos que circundan el recinto ferial. Su propuesta consistía en hacer cesiones de suelo al ayuntamiento para ampliar el ferial y que se permitiese edificar en esta zona, hasta 2.000 pisos, creando nuevos espacios comerciales y de ocio. Pero esta propuesta no se incluyó en la revisión del plan de urbanismo que se estaba tramitando en ese momento y que entró en vigor en 1999. La expansión de la ciudad por el sur se quedó en Casa Plata.

Han pasado casi treinta años de esas esperas en ese pasillo, que es de las pocas cosas que no han cambiado en la casa consistorial, y el recinto ferial y los terrenos que lo rodean están igual. No ha cambiado nada: ni se ha ampliado ni trasladado el ferial, ni hay nuevos espacios de ocio, ni parques comerciales, ni viviendas... Ha habido cambios, pero solo en el papel del Plan General Municipal de urbanismo, no sobre el terreno.

Esta semana se ha dado uno de esos pasos que pueden ayudar a que en un futuro se vean movimientos en ese suelo. La comisión informativa de Urbanismo ha dictaminado a favor de la garantía que aportan los propietarios del terreno para responder por las obras de urbanización. Ese aval es de casi dos millones de euros (que corresponde al 7% del coste de las obras de urbanización) y se constituye con una garantía real hipotecaria a favor del ayuntamiento sobre terrenos que hay en esta zona, suelos en los que ahora no hay nada, pero que en un futuro, a largo plazo cuando esa fase esté urbanizada, serán parcelas preparadas para la edificación de viviendas.

En la zona del ferial se puede edificar desde que entró en vigor el plan de urbanismo en 2010. De hecho este plan, que crea tanto suelo urbanizable que se tardará décadas en desarrollar, nace de una propuesta de intervención en el ferial y en los terrenos que lo rodean donde se pretendía actuar sobre 93 hectáreas para la ejecución de 3.113 pisos. Al final se incluyó en el plan con una superficie de más de 150 hectáreas y un número indicativo de 4.234 pisos. Y esa amplia extensión ha sido uno de los grandes problemas para poder intervenir en ese suelo:es inasumible por la inversión que hay que hacer para la urbanización de todo el terreno, además el plan de urbanismo lo empezó a permitir cuando había comenzado la crisis inmobiliaria y desde 2012 Cáceres no gana población, no hay demanda para un desarrollo urbanístico de miles de viviendas en más de una docena de sectores en suelo urbanizable que incluye el plan de 2010. La prueba de lo difícil que es desarrollar este terreno es lo que se ha tardado en autorizar la garantía del 7% del coste de la urbanización y la fórmula pensada para hacerlo.

No se trata de que haya que esperar otros treinta años, a lo mejor sí para todo el desarrollo de la edificabilidad residencial que se autoriza en este espacio. La solución que se ha pensado es poder desarrollar en una primera fase el suelo destinado a usos comerciales, toda la media luna que está enfrente del recinto ferial y donde ahora se aparca, y después ya se verá qué pasa con el residencial. Hay un plazo de quince años, pero no se va a cumplir. Si en 12 años no hay nada sobre el suelo, en 15 no estará todo.