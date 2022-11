Dicen que tenemos tren

Las autoridades que inauguraron el tren nos aseguraron que había un tren que hacía el recorrido de Badajoz a Madrid pasando por Mérida, Cáceres, Navalmoral de la Mata y acortaba la duración del trayecto e incluso era más seguro pero no era cierto. La prueba está en que ellos montaron en Plasencia y ese tren a los madriles no pasa por Plasencia. O sea, que no nos engañaron, ni siquiera nos tuvieron por ignorantes de nuestra geografía, simplemente nos tomaron por imbéciles. Y lo malo es que lo somos. El pasado jueves y el viernes han habido retrasos y averías una vez más, que he perdido la cuenta y no sé cuantos van, ¿ y qué hemos hecho? Comentarlo en la barra del bar. ¿ Alguien puede esperar que el problema se solucione por temor a esos comentarios? Bueno, la verdad es que Vara también lo comenta y no solo en el bar de vez en cuando, más de cuando que de vez, y dice algo parecido a « es una vergüenza».! Qué tío más valiente! ! Como se enfrenta a las tomaduras de pelo! Algunos piensan que si esto sigue así, que con toda seguridad va a seguir así si es que no empeora, quizás se enfrente a Sánchez, no a mí que no mando nada sino al Sánchez que manda. Pero si Vara y quienes nos gobiernan o dicen representarnos no hacen nada o casi nada por mejorar la cosa ¿ qué podemos hacer nosotros? Ya sé que es una utopía pedir a los cacereños que tomen medidas drásticas, incluso no sé si saben lo que son medidas drásticas, pero por pedir que no quede. Por ejemplo, una sentada durante una semana en las vías de la estación de Cáceres (se puede invitar a imitarnos a las gentes de Badajoz, Plasencia, Navalmoral y de paso Talavera y Oropesa) de manera que durante ese tiempo no pase un tren por ellas. Naturalmente por relevos de cincuenta en cincuenta cada unas horas. Sería un bombazo de repercusión mundial. ! Los cacereños se amotinan! Tranqui, que no hay peligro. Seguirán las incidencias, los consecuentes cabreos y los comentarios más o menos ingeniosos para concluir con lo de siempre: «Tenemos lo que nos merecemos».

* El autor es profesor.