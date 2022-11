El actual presidente del partido provincialista Cáceres Viva, Francisco Alcántara, y edil no adscrito en el ayuntamiento, ha confirmado su candidatura a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, y ha asegurado que se siente “más preparado, gracias a esa experiencia que tengo de estos años como concejal”.

Abandono de Cs

Alcántara ya se presentó en las pasadas elecciones como cabeza de lista por el partido Ciudadanos (Cs) y se mantuvo en el grupo municipal hasta noviembre de 2019, seis meses después de los comicios, y ha mantenido su acta de concejal hasta la fecha, junto a la ex edil de Cs Mar Díaz (que también forma parte de Cáceres Viva).

A Alcántara se le abrió expediente por “deslealtad” al partido Cs cuando Cayetano Polo todavía era el líder de la formación naranja a nivel regional. En su momento, Alcántara declaró: “Me he enterado por los medios que me han cesado como portavoz y me parece lamentable que no haya habido una comunicación oficial, ni ninguna reunión formal; aunque tampoco me extraña”.

Posteriormente, creó el partido provincialista Cáceres Viva, en el que inicialmente se integró la Plataforma Cacereños por Cáceres, que se desvinculó de la formación en mayo de 2021 (seis meses después de su integración) por “desavenencias con la directiva”.

Alcántara ha anunciado su candidatura este lunes en una rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento de Cáceres, donde ha señalado que “la actividad municipal como concejal es muy ilusionante y motivante; estamos en primera línea y es muy frustrante no poder ejecutar lo que la gente te pide. Y para mí es una enorme satisfacción poder desarrollar esas ideas” con su partido.

Lista “solvente e independiente”

Y ha avanzado que encabezará una lista que será "solvente e independiente" y con "una identidad cacereñista” que pretenderá “influir de una manera clara en las políticas que ha habido en los últimos cuarenta años en todas las instituciones extremeñas".

Alcántara ha resaltado que su formación "no depende de partidos políticos que estén fuera de la provincia y las propuestas nacen de nuestro su criterio". Y que sus integrantes “no vivimos de esto; no queremos ser profesionales de la política porque. Si nos va mal, tenemos todos nuestro sitio al que volver”.

El pasado 14 de julio, el partido Cáceres Viva anunciaba que no continuaba con la recién creada coalición regionalista Levanta, presentada apenas una semana antes, y que se presentará en solitario a las elecciones locales, autonómicas y nacionales como opción cacereñista. “Tras sopesar la pérdida de identidad para la que el partido ha sido constituido” si fuese a los comicios en coalición.

Resta por conocer la candidatura de Cs, después de que su actual portavoz, Raquel Preciados, anunciara a finales de agosto que no será la candidata a la alcaldía por la formación liberal en las elecciones municipales de 2023, y que no continuará en el partido.