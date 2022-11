Los porteros de discoteca son esos cuatro por cuatro, que visten de negro y que custodian la entrada de cualquier club de ocio nocturno. Jorge Quiñones (Cáceres, 1978) transmite una serenidad impecable, amiga de la sonrisa y alérgica a los conflictos. Es su manera de estar en el mundo, pero esa naturaleza representa un patrimonio excepcional cuando alguien se dedica a velar por la seguridad de los demás. Él es una persona muy conocida en la noche cacereña y en los próximos días será uno de los guardianes del nuevo establecimiento que abre en la ciudad, Pantera (antigua Cameron, localizada en la céntrica avenida de España, junto a la popular cafetería Aquario).

Por eso repite la misma palabra: «Psicología». Y lo explica claro a El Periódico Extremadura. «Siempre habrá alguien más fuerte que tú, más malo que tú. Por eso hace mucho que aprendí que con la psicología se llega más lejos que con las manos. No somos matones. El buen portero es el que muestra una actitud dialogante para solucionar los problemas. No estamos ahí para dar bofetadas o partirle la cara a nadie, sino que terminamos haciendo de psicólogos de la gente que frecuenta los locales de ocio».

Todo esto empezó «por casualidad». Lo recuerda este cacereño de 44 años y padre de dos hijos. «Me llamó el dueño del bar Los Portales con tan solo 17 años. Necesitaba a alguien que llevara la seguridad del negocio, el sabía que me manejaba bien en lo relacionado con la defensa personal y me lo propuso. Probé y fue todo muy bien. Llevo más de 25 años trabajando en este sector (Farmacia de Guardia, Down, Ivanhoe, ferias...). También he estado en Barcelona», resalta Quiñones mientras cita a su maestro, Manuel Tato. «Nunca olvidaré sus útiles enseñanzas», manifiesta con una sonrisa.

Mejor la palabra

Ser portero de discoteca supone pasar frío en invierno y sudar en verano, trabajar los fines de semana, estar de pie durante horas y aguantar alguna que otra situación crítica que hay que saber a la perfección cómo lidiar. Según relata este portero con una amplia experiencia, se consigue mucho más utilizando la palabra que con malas formas y enfrentamientos.

A lo largo de su carrera este hombre ha tenido que soportar insultos, desprecios e incluso en varias ocasiones ha debido de lidiar con personas que le han terminado amenazando con una navaja o pistola de fogueo. ¿Qué haces en ese momento? «No perder la calma. Es clave. Un portero debe tener más cabeza que fuerza física aunque también es importante. Pero lo que vale en muchas de las situaciones que suceden por la noche es estar preparado mentalmente. Me llevo genial con los agentes de la autoridad y, más de una vez, los porteros hemos sido una buena fuente de información. Pero por lo general Cáceres es tranquilo», comenta.

Sin embargo, reconoce que la mala fama que tienen algunos porteros se la han ganado con creces. «Ha habido porteros que no estaban cualificados para ejercer esa labor y eso nos ha perjudicado. Como en todos los trabajos, hay buenas y malas personas. Aunque ahora ha cambiado. Las discotecas se cuidan mucho a la hora de elegir el personal de seguridad», asegura.

Los tiempos y las tendencias a la hora de vestir se transforman. Zapatillas deportivas, pendientes, sudaderas, pantalones rotos, pelo largo, ¿hasta dónde llega el derecho de admisión para impedir la entrada en una discoteca? «El dueño del establecimiento puede establecer los criterios que quiera siempre que los exponga en la entrada y que, por supuesto, no discrimine por motivos de raza o religión. El portero cumple órdenes y si en esta se incluye el calzado (no soy muy partidario) o la ropa deportiva, pues se acata, pero jamás se debe discriminar a nadie de forma aleatoria», finaliza Jorge Quiñones, el famoso portero de Cáceres.