La diversidad cultural vuelve a brillar en Cáceres un año más. El Mercado Medieval de las Tres Culturas celebrará desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de noviembre su vigésimo segunda edición y llenará la capital con sus 150 puestos. Miles de personas volverán a sumergirse en las civilizaciones cristiana, árabe y sefardí, mientras que la ciudad cacereña potencia su posición de referente turístico.

Esta edición viene con algunas novedades y una programación extensa de actividades y espectáculos que, desafortunadamente, podrían verse afectados por el mal tiempo. No es algo disparatado que llueva durante el mercado medieval, pues no sería la primera vez que ocurriera. Pero, ¿Cómo se presenta este año? Este es el panorama según The Weather Channel.

El jueves 17, las temperaturas oscilarán entre 10 y 17 grados, alcanzándose la máxima entre las 14.00 y 15.00 horas. Se prevé una probabilidad del 60% de lluvia entre las 13.00 y las 15.00 horas, con la posibilidad de llover también a lo largo del día. Cabe destacar que en el norte de la provincia las precipitaciones serán muy persistentes.

El viernes 18, las temperaturas bajarán aun más. Las mínimas serán de 7 grados sobre las 0.00 horas, mientras que la máxima podría llegar a los 14º entre las 15.00 y las 16.00 horas. Respecto a las precipitaciones, hay un 50% de probabilidades de que caiga agua, sobre todo entre las 9.00 y 11.00 horas.

El sábado 19, las mínimas bajarían a 4 grados y las máximas se mantendrían en 14º. No hay previsión registrada de precipitación, pero en los próximos días las situación se podría actualizar.

El domingo 20, las temperaturas mínimas suben a 7º y las máximas a 15º, un ligero cambio que apenas se notará. Por otro lado, se prevén lluvias, especialmente entre las 21.00 y 22.00 horas.