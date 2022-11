La Iglesia no venderá el Palacio de Galarza de Cáceres, pero sí el edificio de Clavellinas

También se conoce como ‘Casa de los Trucos’ por sus recovecos y pasadizos, y es uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio local. El Palacio de Galarza, ordenado construir en el siglo XV por el banquero y último rabino cacereño Sergas Cohen, y luego reformado por el obispo Pedro García de Galarza (consejero de Felipe II) durante el siglo XVI, ha sido retirado de la venta en los últimos días. Hoy destinado a Casa de la Iglesia de la Diócesis de Coria-Cáceres, se ha mantenido en torno a un año en la oferta inmobiliaria por 1,8 millones de euros. Tiene 2.526 metros cuadrados con 31 estancias distribuidas en tres plantas, dos torres de defensa y patio porticado plateresco.

La decisión de ponerlo en venta se tomó durante el periodo de sede vacante, si bien parece ser que con la llegada del nuevo obispo, Jesús Pulido, se ha dado marcha atrás al considerarse un elemento importante para la labor pastoral de la diócesis. De hecho, el Palacio de Galarza alberga distintas delegaciones diocesanas como la Vicaría de Pastoral, la Pastoral Juvenil, la Delegación de Enseñanza, la Asesoría de Residencias Diocesanas, la delegación de Medios de Comunicación, una oficina de gestión del Instituto de Ciencias Religiosas....

Lo que sí se mantiene a la venta es el gran inmueble de 2.701 m2 de superficie útil en Clavellinas, especialmente céntrico y distribuido en dos semisótanos con parking , cinco plantas más ático y el conocido Aula de Cultura de Clavellinas (donde se han celebrado cientos de actos abiertos a la ciudad durante años), que también entra en la venta.

Un gran inmueble en pleno centro

El inmueble, levantado en 1974, fue adquirido por la diócesis hace unos 30 años a Caja Extremadura, y tras funcionar como residencia femenina lo hizo como residencia sacerdotal para religiosos de edad avanzada, que ya han sido trasladados al seminario. En la pandemia se usó como albergue para transeúntes, pero ahora se mantiene vacío.

Según explica ‘Adaix Cáceres’, inmobiliaria responsable de su venta, tiene numerosas salas, tres capillas, comedor, tres cocinas, 34 habitaciones, dos ascensores, trasteros, más de 30 baños, rampa, siete archivos, porche, salón de actos (aula Clavellinas), garaje, calefacción...

No obstante, son operaciones distintas a las habituales de compraventa de viviendas, ya que en este segmento de grandes edificios se mueven empresas, cadenas hoteleras o inversores. Aunque no faltan ofertas, las negociaciones no son fáciles. Los posibles compradores pueden estar en cualquier lugar, por lo que ‘Adaix’ realiza su divulgación tanto en el ámbito nacional como en el internacional.