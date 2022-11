Favorecer el autoconsumo. Ese el objetivo de la modificación que está tramitando el ayuntamiento en el plan de urbanismo para facilitar las instalaciones de captación de energía solar en edificaciones. Además de flexibilizar la tramitación, también amplía las posibilidades de que se puedan colocar en todo el ámbito del casco viejo y en los barrios cercanos, aquellos con una incidencia visual sobre el casco viejo, como San Blas y San Marquino. La modificación ya cuenta con aprobación inicial, se dio en el pleno que la corporación local celebró el pasado jueves. Ahora el texto se expondrá al público y se recogerán informes sectoriales.

La modificación afecta a uno de los artículos de las normas urbanísticas del Plan General Municipal (PGM). Se varían las condiciones de implantación y tramitación de las instalaciones de generación de electricidad a partir de las energías renovables destinadas al autoconsumo individual o colectivo. Su aplicación se centra en las edificaciones o construcciones en suelo urbano o rústico cuya instalación no está contemplada o integrada en la licencia de obras del conjunto del edificio. Y se regulan las distintas situaciones de instalación, según se pongan en cubiertas, fachadas o estructuras auxiliares como pérgolas. Quedan excluidas de esta regulación las instalaciones que están en suelo no urbanizable y que no son para autoconsumo.

También se regula el trámite de comunicación previa al ayuntamiento con la documentación a aportar. Es la segunda modificación del plan, que es de 2010, que se hace para la ordenación de las instalaciones para la captación de energía. Esta segunda modificación, que el pasado jueves recibió su aprobación inicial por parte del pleno de la corporación local, también se plantea ahora por la situación de crisis energética y para su ajuste a los cambios en la legislación sectorial. Entre los fundamentos de la modificación se recuerda que el desarrollo del autoconsumo energético se enmarca en las estrategias para lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

De esta modificación del PGM destaca que amplía el ámbito urbano para la colocación de las instalaciones fotovoltaicas. El artículo en vigor marca unos ámbitos de exclusión. Así se establecen ámbitos zonales con el fin de preservarlos desde el punto de vista del medio ambiente. Esos ámbitos son todo el espacio del plan especial (todo el casco viejo), donde «queda expresamente prohibida la instalación de cualquier tipo de sistema de captación solar» hasta que sea regulado por la revisión del plan especial, que aún está en tramitación. También se regulan dos ámbitos de respeto para «preservar la unidad paisajística que constituye el casco histórico y su entorno».

Con la modificación del Plan General Municipal de urbanismo se flexibilizan las condiciones para las instalaciones en estas zonas (todo el casco viejo, salvo el recinto intramuros, y San Blas y San Marquino). Ya será posible, aunque con una serie de condiciones. Así las instalaciones en los edificios protegidos y que estén dentro del plan especial se tienen que autorizar con licencia previa de obra y con un anexo justificativo en el que se analizará la incidencia de la instalación en los elementos de valor patrimonial. Las instalaciones de captación de energía no podrán afectar ni a la seguridad de la edificación ni a los valores protegidos y no podrán verse desde la vía pública, por lo que se tendrán que ubicar en los lugares con menor impacto.

En cuanto a todo el recinto intramuros que está declarado patrimonio de la humanidad, su instalación tendrá que regularse de acuerdo con los criterios de la Unesco para garantizar los valores del conjunto histórico que se tienen que proteger.

Otro de los cambios que se introducen con la modificación del plan afecta a la tramitación, así las instalaciones con una potencia menor o igual a 100 kilowatios se podrán tramitar con una comunicación previa de obras. En el texto actual de la normativa urbanística se requiere la consecución de una licencia urbanística de obras, edificación e instalación.