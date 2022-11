«Le agradezco que haya venido pese al fútbol», decía con sorna Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al alcalde de Cáceres, Luis Salaya, dado que su conferencia, la inaugural de las Jornadas One Health, organizadas de forma conjunta por los Colegios de Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios de la provincia de Cáceres, con el título «Zoonosis en un mundo global», coincidió ayer con el partido España-Costa Rica. «No veo fútbol», le espetó Salaya antes de entrar.

«No veo fútbol», dijo Salaya ayer al epidemiólogo, cuya conferencia coincidió con el España-Costa Rica del Mundial

Minutos antes, Simón tuvo tiempo para compartir reflexiones sobre la salud pública y el impacto que ha recibido el sector tras la pandemia de la covid. Una pandemia que le ha convertido en el epidemiólogo más popular del país; infame para muchos. «La crisis de la covid se ha podido terminar y la emergencia sanitaria puede estar cercana acabar, pero la pandemia sigue aquí y seguimos teniendo infecciones», advierte Simón.

Simón: «La salud pública es una responsabilidad de todos; si esto no lo entendemos, la pandemia nos habrá enseñado poco»

Salud pública

Le preguntamos acerca de si la pandemia de la covid ha dado ese empujón definitivo para cambiar la perspectiva que tenemos respecto a los problemas de salud pública, que pueden poner del revés países enteros: «Los sanitarios tenemos mucho que hacer pero es un problema de toda la sociedad». E insiste en que «todos los sectores de la Administración tienen que involucrarse; es algo que hemos visto con la pandemia. No es un problema exclusivamente del Ministerio de Sanidad, sino que afecta al de Agricultura, Defensa, al de Interior o Industria». Prácticamente, según Simón, «todos los departamentos ministeriales y todas las consejerías de las Comunidades Autónomas han tenido que realizar acciones que favorecían el control de la salud pública. La salud pública es una responsabilidad de todos; si esto no lo entendemos, la pandemia nos habrá enseñado poco».

Bronquiolitis

Precisamente, uno de esos temas de salud pública que ahora acaparan portadas es el repunte del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que tiene una especial incidencia entre niñas y niños de corta edad. El repunte en los ingresos hospitalarios de menores con bronquiolitis «pudiera deberse a que, en los últimos años, los niños han visto reducida su exposición de manera drástica a virus respiratorios y a otros patógenos, debido a la pandemia, pero ahora ya han desaparecido las medidas de protección, como mascarillas y distanciamiento social». Esto, según Simón, «hace que pueda haber un aumento de casos respecto a lo esperado en bronquiolitis».

Sin embargo, puntualiza que «todavía no tenemos datos que nos indiquen que ese incremento esté por encima de lo esperado; vamos a ir viendo la información que se va recogiendo. Dejemos a los profesionales que trabajen tranquilos, que el problema se controle y demos margen para que la información sólida salga la luz; para no empezar a especular más de la cuenta». A todo esto, matizó que «no soy un experto en enfermedades respiratorias, no soy neumólogo ni mucho menos», pero «bronquiolitis ha habido siempre, son episodios de la época invernal; tenemos varios factores que se han solapado: con gripe y epidemias de virus respiratorios, que en época de frío afecta sobre todo a niños. Estos dos episodios se han juntado, lo habitual es que sucedan en periodos distintos. Y además seguimos con coronavirus».