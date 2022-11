El Ayuntamiento de Cáceres sigue anunciando compromisos cumplidos con su socio de gobierno, Unidas Podemos (UP), incluidos en la negociación para dar luz verde a los presupuestos de 2022 y con la incógnita de saber si el equipo del alcalde, Luis Salaya, conseguirá llegar a las elecciones municipales con su último presupuesto aprobado (para el que necesita, al menos, el apoyo de UP y del edil no adscrito Teófilo Amores).

El consistorio ha sacado a licitación la redacción del proyecto de rehabilitación de 24 viviendas municipales en Aldea Moret que pasarán a formar parte de la denominada bolsa de alquiler asequible, por un importe de 68.007,69 euros y un plazo de ejecución de 45 días, y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 12 de diciembre. El concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, ha señalado que se trata de nueve viviendas en la Plaza Primero de Mayo; cuatro en la calle Río Tíber, 1; otras seis en la calle Río Tíber, 2; y cinco viviendas en la calle Vístula, 1. Actuaciones Entre las actuaciones que se llevarán a cabo se encuentran la reconstrucción de tabique de protección del acceso a la vivienda; pintura completa de las viviendas; reposición de sanitarios y griferías; reparación de averías, si las hubiera; sustitución de carpinterías interiores y exteriores en el caso de que estén deterioradas, rotas o no funcionen correctamente. También, demolición y reposición de solados y alicatados; actualización de la instalación de electricidad, cambio del cuadro eléctrico y sustitución de mecanismos que se encuentren en mal estado; y actualización de la instalación de gas, incluyendo el calentador o caldera. El proyecto tiene un presupuesto total de 1 millón de euros y es parte del acuerdo con el Grupo Municipal de UP para la aprobación de los presupuestos del año 2022, «con el objetivo de crear una bolsa propia de alquiler asequible que gestionará el ayuntamiento». Y esta «no es la única actuación en materia de vivienda, ya que vamos a crear la Oficina Municipal de Vivienda, en torno a la cual se aglutinarán las políticas de alquiler asequible propia del consistorio, especialmente dirigidas a la juventud, para garantizar el acceso al alquiler e intentar frenar la subida de los precios», según el edil. El ayuntamiento quiere garantizar el acceso al alquiler e intentar frenar la subida de los precios Facilitar el alquiler a jóvenes El pasado mes de agosto Salaya se reafirmó en su promesa de abrir esta legislatura una Oficina Municipal de Vivienda para facilitar el alquiler a jóvenes en Cáceres, y manifestó que «de unas condiciones de vida digna depende todo lo demás». Aunque ya había reconocido un «retraso» en la puesta en marcha de esa oficina, ya que se buscaba una «fórmula de gestión» para que «sea efectiva de verdad», y atienda las necesidades de los cacereños en materia de vivienda.