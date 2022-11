La rúbrica la han plasmado el presidente de la FLG, José Manuel Vilanova, y la directora ejecutiva de la BNF, Tashi Zangmo; ésta última en representación de Su Majestad la Reina Madre de Bután, Ashi Tshering Yangdoen Wangchuck, quien no ha podido participar en el acto debido a que se encuentra fuera del país en un encuentro de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el acto también han participado la directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas; el patrono de la Fundación Lumbini y responsable de Relaciones Institucionales y Asuntos Budistas, Ricardo Guerrero; la empresaria cacereña y patrona de la misma Pilar Acosta y el arquitecto Tomás Vega.

La BNF tiene como objetivo potenciar la educación y la autosuficiencia económica de las mujeres y las niñas de Bután. Está presidida por la Reina Madre de Bután, Ashi Tshering Yangdoen Wangchuck, quien es la impulsora de la fundación y cursó la invitación a la presidencia de la Asamblea y la delegación institucional extremeña, a instancias de la FLG.

Además de la firma del memorándum entre ambas fundaciones, en el transcurso del acto ha tenido lugar también la ceremonia y bendición de la imagen de Buddha donado por la FLG a la BNF, una imagen igual a la donada a Cáceres y que se expone en el Museo Pedrilla de la ciudad. La ceremonia ha sido oficiada por Su Santidad Je Khenpo, el abad principal del Centro Monástico de Bután.

Salaya y Tomás Vega han sido los encargados de explicar el proyecto Gran Buddha de Cáceres a su homólogo en Timphu, Kinlay Dorjee, a quien ha invitado a conocer la capital cacereña, y ha entregado un libro sobre sobre la iniciativa que se prevé instalar en la localidad, según ha informado la Asamblea.

La delegación extremeña, que se encuentra desde este lunes en Bután, inició su viaje a India y este país el pasado viernes. Ya el sábado mantuvo un encuentro con el embajador de España en India, José María Ridao, quien representa además a España ante Nepal y Bután. Dicho encuentro tuvo lugar en Nueva Delhi (India), donde trasladaron al embajador los detalles del proyecto Gran Buddha, así como «las sinergias que el mismo va a generar en los países en los que Ridao representa a España».

«No vemos el retorno para Cáceres»

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Mateos, ha insistido este martes (a preguntas de los medios) acerca de que desde el PP «no vemos el retorno para la ciudad de Cáceres con respecto a este viaje».

Cuestionado acerca de si el coste del viaje de la delegación extremeña corre enteramente a cargo de la Asamblea, Mateos ha expresado que «independientemente de quién pague, hablamos de dinero público. Y no entendemos que se estén subvencionando viajes que a día de hoy no tienen ningún retorno ni ninguna repercusión para Cáceres ni los cacereños». Y ha subrayado que «respetamos las relaciones institucionales que pueda tener el Ayuntamiento pero se está incumpliendo el acuerdo de que este proyecto no costase nada a los cacereños».