«Llevo toda mi vida cantando y componiendo. Lo mío era la música desde que nací. Es algo que viene conmigo», asegura Sofía Gordo (Cáceres, 1991), conocida artísticamente como Sofía Blond. Esta joven cantautora y compositora con ojos albinos (déficit visual bastante importante) explica a El Periódico Extremadura (ese que siempre leía su abuelo, que llevaba el bar La Parada de Montehermoso) que los verdaderos límites son los que uno se pone a sí mismo y que la felicidad es una conquista personal. Con apenas 12 años ya hacía sus pinitos con la guitarra gracias a las enseñanzas que recibió en una escuela que estaba en el barrio de El Vivero. Incluso con esa edad ya escribía sus propias canciones.

Creció escuchando a cantantes como Lady Gaga, The Rolling Stones, Amaral... «Estudié en el instituto Profesor Hernández Pacheco y después Administración y Dirección de Empresas en Salamanca. Es una ciudad muy acústica y esto me permitió relacionarme con gente del mundillo, realizar mis primeras actuaciones. Actualmente vivo en Madrid y practico mucho y le dedico bastante tiempo, pero es trabajo disfrutado», manifiesta la artista cacereña.

En directo esas facultades musicales brillan más. Hay trabajo detrás e ilusión. Ahora, a sus 31 años, saca a la luz su primer EP, ‘Verano Frío’. Se puede escuchar en Youtube, Spotify... «Para mí cantar es como desahogarme. Es una pasada. No lo puedo ni explicar con palabras. Cuando canto me siento más yo que nunca. Siento un poco de vértigo porque al final es como materializar un sueño. Es algo muy íntimo. Tengo gran satisfacción y mucha felicidad al ver lo que he conseguido porque pienso que nos ha quedado algo muy bonito e irradia una personalidad extraordinaria. Me muevo en el ámbito musical de la escena pop», comenta con una sonrisa.

Buscar lo bonito

Para Sofía Blond, la música es una cosa que sirve para acariciar las almas. Su vida como artista es la de una que busca perpetuamente lo bonito, lo profundo y lo interesante. Es más, sabe encontrarlo a través de sus letras. «Utilizo la escritura de las canciones para entender mejor lo que me pasa y ordenarlo todo, es una especie de autoterapia. Pero no solo para mí, igualmente para las personas que me escuchan. Plasmo en mis canciones situaciones con las que más gente se pueda identificar y ver que no solo les pasa a ellos. Creo que los artistas también tenemos que mostrar ese lado más vulnerable, hablar de los sentimientos que nos rondan por la cabeza», resalta.

Su mejor medicina, afirma, es convertir en canción la historia que le cuenta a una de sus cuatro guitarras (Vainilla, Malibú, Bubble Gum por el color rosa y Blond). «Sigo grabando nuevos singles que tengo previsto sacar próximamente», concluye la joven cantautora mientras no deja de acariciar su guitarra.