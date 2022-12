El SES contratará a 258 sanitarios en Cáceres para cubrir descansos en Navidad

El Servicio Extremeño de Salud (SES) contratará a 258 sanitarios para cubrir los descansos en Navidad. La Junta de Extremadura confirmó a este diario que reforzará la plantilla en el complejo hospitalario de Cáceres durante los dos próximos meses para garantizar la asistencia y los descansos del personal. Este anuncio se produce un día después de que la plantilla de Enfermería se concentrara a las puertas del hospital San Pedro de Alcántara y del Universitario ante la incertidumbre por sus libranzas durante las fiestas debido a la falta de sustitutos.

De esta forma, el SES precisa que del total de contratos que se realizarán para los meses de diciembre y enero, 176 corresponden a Enfermería, área que se ha mostrado más crítica. En concreto, aseguró que 87 de las sustituciones se destinarán a cubrir descansos de enfermeros -incluidas las matronas- y otras 89 harán lo propio con los Técnicos Auxiliares de Enfermería, conocidos como TCAES. El resto de contratos, 82, se repartirán entre las distintas categorías profesionales.

En cuanto a fechas, el SES concreta también que algunos contratos se han realizado desde el 1 de diciembre y que el resto empezará a partir del 15 de diciembre, es decir dentro de dos semanas.

Así, la Junta confirmó este viernes que «estas contrataciones unidas a la óptima gestión que se ha realizado durante todo el año por parte de las supervisoras de las unidades y jefes y jefas de servicios hará posible la organización y el disfrute de los días libres de los profesionales».

Fue este jueves cuando al menos una treintena de sanitarios se concentraron en las puertas del hospital San Pedro de Alcántara y otros tantos en el hospital Universitario par a mostrar su malestar por la falta de respuesta a si se les abonarían las horas extra o se les concederían los días libres.

En la concentración, que se prolongó durante varios minutos a media mañana, lucieron pancartas en las que se podían leer consignas relacionadas con el derecho al descanso y la necesidad de que la administración respetara a su plantilla para que pudieran ofrecer una buena atención al paciente. «Si no nos cuidan, nosotros no podemos cuidar», rezaba uno de los carteles.

En esa línea, lamentaron también que la Junta destine fondos para agilizar las listas de espera a final de año en lo que denomina ‘peonadas’ pero no invierta en cubrir las bajas de la plantilla. «No nos respetan nuestros derechos laborales, no tenemos derecho a estar con nuestras familias, el año pasado sí, pero este no, sabemos que tenemos un compromiso porque somos sanitarios pero nuestra vida personal dónde queda», lamentaron.

Esta protesta coincidió con las elecciones sindicales en los hospitales. Aunque los trabajadores anunciaron que se concentrarían cada día a la misma hora hasta obtener una respuesta de momento no se ha precisado si tras el anuncio de refuerzos continuarán con las concentraciones.

Siete de cada diez camas están ocupadas

También se pronunció el SES este viernes sobre el volumen de ocupación de camas en diciembre en el complejo hospitalario de Cáceres. Concretó que las camas en el hospital San Pedro de Alcántara llegan al 72% y en el caso del hospital Universitario se eleva la cifra al 76%. No obstante, acota la Junta que esta cifra se encuentra alejada de la de años anteriores, «que era más elevada ya por estas fechas».

Se da la circunstancia de que las fiestas navideñas llegan a elevar la asistencia sanitaria por múltiples motivos, desde asuntos relacionados con el cambio de tiempo hasta virus hasta accidentes domésticos o intoxicaciones por consumo de alcohol.