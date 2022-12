La concejalía de Seguridad

El Excelentísimo y Reverendísimo Ayuntamiento de Cáceres tiene repartidas sus competencias entre varias concejalías una de las cuales, y no es broma, se denomina de Seguridad. Una de sus funciones estriba en controlar los ruidos y desde hace más de cuarenta años no lo ha conseguido. Yo creo que siempre nombran concejal de esta cosa al edil más sordo de la corporación.

La verdad es que muchos bares han dejado de emitir fuertes ruidos pues el miedo guarda la viña y cuando las barbas de tu vecino, etc. pero las broncas, gritos y aullidos nocturnos aumentan de manera insufrible. No hace falta que los policías locales encargados de vigilar los ruidos sean sordos sino que hagan sus labores de vigilancia desde dentro de sus vehículos y con las ventanillas cerradas bien por el frío bien por cuidar el aire acondicionado por lo cual no oyen los ruidos y no sé si es que además los cristales no deben estar muy limpios pues no se enteran de que hay gente consumiendo a la puerta de determinados bares. Otra de sus funciones es controlar el tráfico y hay que ver lo bien que lo hace esta concejalía.

Es sabido que una de las aficiones de los catovis es aparcar ya en doble fila ya delante de un vado, cochera o paso de peatones. Pues esta concejalía tiene a gala favorecer este deporte con gran eficiencia. Hay coches aparcados en doble fila en cualquier calle de la ciudad pero especialmente adictivas, y peligrosas con el doble aparcamiento, son Hernán Cortés y Antonio Hurtado.

Por ejemplo en Antonio Hurtado es necesario que haya no menos de seis y no más de doce autos en doble fila y si falta alguno no sé cómo se las arreglan pero quizás deben llamar a alguien y llegan al número mágico. Por otra parte, han puesto pasos de cebras con un seto o un aparcamiento al lado de manera que el peatón debe salir a la calzada para ver si viene un auto y no faltan los que están mal iluminados. No me extraña que algunos la llamen la Concejalía del aquí te pillo, aquí te mato.