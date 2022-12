Las preocupaciones de Francisco

No sé como me atrevo a titular la columna de la manera que lo hago, y ponerme a decir algo sobre lo que le preocupa al Papa. Tienen que ser tantas y tan gordas las preocupaciones, que no me las puedo ni imaginar.

Viene esto a cuento, porque el pasado 27 de noviembre comenzamos el Año Nuevo. Si, porque hay un año nuevo distinto del uno de enero. ¡Explíquese, por favor! El Año Nuevo Litúrgico comienza el primer Domingo de Adviento. Esto, a mas de un cristiano viejo puede que les coja de sorpresa, a otros no, claro está, Aparece ahí una palabreja que es a la que quiero dedicarme un poco: es la palabra Liturgia. La RAE define la liturgia como «el orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias del culto en las distintas religiones». La participación y la vivencia de la liturgia deberían ocupar su sitio en el compromiso religioso, y ser un lugar bastante destacado. Por el eso Francisco ha publicado no hace mucho una exhortación sobre la importancia de la misma, es verdad que lo hace después de tomar unas disposiciones sobre el tema que no han sentado bien en determinados ambientes, porque establece las normas emanadas del Vaticano II como las únicas a tener en cuenta, eliminado otras superadas por el tiempo. El párroco de a pie se encuentra con que tiene que convencer a sus fieles de la importancia de la liturgia, hacerla cercana y comprensible a ellos, y lograr que a través de ella se logre establecer la relación con el Dios en el que creen. No es fácil, ya que algunos no llegan y otros se pasan. Y tampoco podemos decir que la verdad esté en el punto medio. El debate esta servido y muchas veces creando divisiones lamentables. Hay que lograr que el fiel que acude a la celebración, sepa lo que está haciendo y por qué lo hace, comprenda los símbolos que allí se utilizan, y todo ello le sirva como alimento en su vida de fe. La liturgia, sobre todo la del domingo y la de los sacramentos, deben como ser los momentos cumbres en los que se concentran todos los esfuerzos que hace por se coherente a lo largo de la semana. Si se reducen a meros actos de cumplimiento, les faltara la dimensión fundamental que es el ser luz para la historia de cada uno. ¡Feliz Adviento!