12-12 a las 12. Será el próximo lunes cuando oficialmente se presente la Fundación Atrio Cáceres, un órgano que garantizará que el importante legado gastronómico y patrimonial de Jose Polo y Toño Pérez permanezca en la ciudad. El acto, que se celebrará el lunes que viene en el Relais&Chateaux de San Mateo se aprovechará igualmente para detallar los datos del Festival de Música Clásica Atrium Musicae.

Proyectos

"Es el sueño de Jose Polo y Toño Pérez. Es el afectuoso concierto de una larga vida en común. Es el restaurante con las recién estrenadas tres estrellas Michelín, es el Relais&Chateaux, es el mimo y la magia del nuevo Palacio de Paredes Saavedra… Es la ciudad de Cáceres, es Extremadura, es España", asegura el restaurante en un comunicado que ha hecho público a mediodía.

Fundación Atrio Cáceres es una organización sin ánimo de lucro, creada por Jose y Toño, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades utilizando el arte y la música como instrumento de transformación y cambio. Y entiende la cultura como una herramienta de evolución social, deseando participar activamente en iniciativas a través de prácticas artísticas y colaborativas en Extremadura.

Feliz armonía

De ahí la razón de este festival: "Es la feliz armonía de la presentación de la Fundación Atrio Cáceres, y su primer festival de Música Clásica Atrium Musicae -en colaboración con Antonio Moral, director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada- que tendrá lugar del 27 al 29 de enero en la Concatedral de Santa María, Gran Teatro e Iglesia de San Juan Bautista de Cáceres y el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres".

Para la ciudad

Fue el pasado día 24 cuando a preguntas de este diario los propietarios de Atrio hablaban de esta fundación. A la pregunta de ¿Y ahora qué? respondían: "Ya estamos en la década de los 60", recuerda Jose. "Nos sentimos con fuerzas, este galardón nos da energía para seguir haciendo muchas cosas", admite Toño. El mes que viene, en torno al 13 de diciembre, presentarán la Fundación Atrio Cáceres. Y esa es otra de las grandes noticias para el tercer conjunto monumental de Europa que alberga el patrimonio de esta empresa. "Tenemos dos ahijados, nuestros amigos son como nuestros hijos. Cáceres es nuestra hija". Jose Polo y Toño Pérez dan así a los últimos retoques a este nuevo proyecto que garantizará la permanencia de su legado en la ciudad. "Somos de Cáceres, sacamos pecho y nos sentimos orgullosos".

46 años juntos

Llevan 46 años juntos. Eran unos niños cuando se conocieron. Uno 23, otro 24. "No teníamos nada, y seguimos sin tener nada. Lo que hemos construido ha sido una empresa sólida. Y será de los cacereños. No tenemos nada, no queremos nada, queremos compartirlo". Qué maravilloso final para este cuento que solo acaba de empezar.

Toño Pérez y Jose Polo nacieron en 1961, estudiaron juntos el Bachillerato, fundaron Atrio en 1986 en la plaza de los Maestros y en 1995 ya tenían el Premio Nacional de Gastronomía. Toño quería hacer Bellas Artes, Jose, Filosofía, pero se dieron cuenta de que cada vez que se sentaban alrededor de una mesa sucedía algo mágico. Y soñaron, y apostaron.