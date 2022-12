5.100 euros. Esta es la cantidad que ha desembolsado el ayuntamiento cacereño para costear el viaje oficial a Bután. El alcalde Luis Salaya fue el único representante de los que comparecieron este miércoles ante los medios que aclaró el coste de la visita al país asiático enmarcada entre las negociaciones para consolidar el proyecto del templo budista en Cáceres.

Hizo mención Salaya a las críticas que ha suscitado el viaje, el tercero a Asia en el marco del proyecto budista, y defendió ser «consciente de que por cada viaje institucional pagamos un precio político» pero incidió en que «más allá del exotismo del país, ha sido un viaje de trabajo que no aceptaría nadie para unas vacaciones». Aseguró que ha sido un periplo «duro, difícil y austero» y puso sobre la mesa que en estos últimos años y en relación a las negociaciones con la fundación Lumbini solo han aceptado «desplazamientos imprescindibles» y aludió a que también se les ha ofrecido la oportunidad de viajar a Tailandia o Hong Kong pero han declinado la invitación.

Salaya asegura ser «consciente del precio político» que paga pero alega que ha sido «duro y austero»

Sobre el asunto de los gastos se pronunció brevemente la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que no precisó el coste de su viaje en términos de desplazamiento y alojamiento pero defendió que la cuantía fue aprobada por todos los grupos políticos en la Asamblea. La responsable de Acción Exterior de la Junta, Rosa Balas, tampoco se pronunció.

Plazos

El templo budista en Cáceres empezará a materializarse a partir del próximo año. Será con la construcción de la estatua gigante del Buda, primer paso que pretende ratificar el compromiso de que el proyecto se llevará a buen término. En estos términos se pronunció el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que compareció este miércoles ante los medios al término de una reunión en el ayuntamiento para hacer balance del viaje oficial a Bután.

La estatua

De esta forma, arrojó luz sobre uno de los interrogantes sobre el proyecto, los plazos. El regidor municipal barajó que a lo largo del próximo año comenzará a erigirse la gran escultura de 40 metros. En este momento, esta primera fase se encuentra a la espera de obtener el 'ok' ambiental de la Junta por la Zepa de cerro Arropé. En cuanto tenga la autorización regional, tendrá que pasar por los técnicos municipales y será el ayuntamiento el que dará la última palabra para la licencia, un último trámite que el propio alcalde espera que "no se demore".

La Zepa

Con respecto a lo que el alcalde consideró segunda fase, la propia construcción del templo budista, se encuentra en proceso de redefinir la Zepa puesto que Arropé se encuentra en zona protegida para las aves. No precisó sobre este asunto plazos concretos, de hecho, incidió en que no existen muchos precedentes al respecto. Aunque no hay una estimación oficial, las previsiones plantean que Europa no decida sobre este asunto antes de 2025. En un principio se planteó la opción de construir un templo móvil, pero la idea se descartó definitivamente a finales de verano.

La financiación

En cuanto a otro de los interrogantes, la financiación, el alcalde manifestó que la fundación Lumbini cuenta con todos fondos necesarios para llevarlo a cabo. Precisamente, una de las organizaciones que participará de forma activa en su construcción será la fundación de Monjas de Bután, el colectivo que ha ejercido de nexo en este reciente viaje y de conexión con la familia real del país, ya que la reina madre es patrona de la fundación.