El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial dirigida a los conductores, para que respeten los límites de velocidad en la ciudad y a otros vehículos y paren en los pasos de peatones; y a la ciudadanía para que tengan precaución a la hora de cruzar. El concejal de Participación Ciudadana y Barrios, David Holguín, ha recordado que “según las nuevas velocidades aprobadas por la DGT, están limitadas a 20 km/h en plataforma única, 30 km/h en vías de un sentido o de un carril por sentido, 50 km/h en vías de dos carriles por sentido, salvo aquellas que puedan tener una velocidad inferior como carril derecho de preferencia, bicicletas o Vehículos de Movilidad Personal o la Avenida de la Hispanidad por las circunstancias de la vía; las calles no son circuitos de carreras y hay que respetar la velocidad”.

Fue precisamente en esta avenida donde el pasado 27 de noviembre resultó atropellado un joven de 20 años. Apodada como la ‘calle de los atropellos’, a falta de una estadística oficial acumula la cifra de accidentes de tráfico que implican a peatones en la ciudad, varios de ellos mortales.

Respeto

En este sentido, Holguín ha pedido a los conductores "que respeten las bicicletas, patinetes, Vehículos de Movilidad Personal, y que se detengan en los pasos de peatones o aminoren la velocidad hasta comprobar que no hay riesgos de atropello”. Ha añadido que en el caso de los pasos de los peatones “se recomienda mirar a ambos lados antes de cruzar y no usar el teléfono móvil, ya que todavía hay conductores que no respetan los límites de velocidad y se tiene que circular con máxima atención aún siendo peatones”.

Preocupación

El ayuntamiento ha reconocido que los atropellos en los pasos de peatones y la velocidad de los vehículos "son dos asuntos que nos preocupan porque afectan a la seguridad de la ciudadanía, y de ahí que recordemos a través de esta campaña la importancia de respetar las normas de seguridad vial por el bien de todas y todos”. La campaña se llevará a cabo en redes sociales y en los mupis.

De hecho, Cáceres ha registrado 23 atropellos en lo que va de año. Según el balance que ofrece el centro de emergencias 112 en relación los accidentes con peatones en los que ha intervenido en 2022, la ciudad contabiliza en su casco urbano un atropello cada quince días. Este dato es ligeramente menor en la comparativa con el mismo periodo del año anterior, ya que de enero a noviembre de 2021 se produjeron 36 accidentes en los que coches arrollaron a peatones, el más grave ocurrió en abril cuando un coche atropelló a un anciano que cruzaba por la carretera en la avenida del Ferrocarril. Aunque ocurrió en 2020 también se resolvió en los tribunales el pasado año otro caso de atropello mortal, en el que falleció el médico José Luis Sánchez Blanco en Vistahermosa. El último incidente se produjo en la avenida de Guadalupe, lugar en el que pasadas las 18.30 horas del día 30 fue arrollada una mujer de 75 años por una motocicleta.