"Si el problema es económico, el ayuntamiento ayudará a la asociación para que siga con su actividad y, si el problema no es económico y es de presión para que el ayuntamiento facilite una actividad ilegal, que no cuenten con el ayuntamiento y organizaremos nosotros los bailes". Tajante se mostró el alcalde Luis Salaya en relación a la polémica protagonizada esta semana por el colectivo de mayores después de que un grupo de pensionistas se presentara en el ayuntamiento para quejarse porque La Bondad anunció que no organizará más baile.

En declaraciones ante los medios este miércoles, el regidor municipal puso de manifiesto que el grupo de mayores protestó frente al ayuntamiento y que debido a que estaba lloviendo les ofreció entrar en el salón de plenos, donde escuchó sus peticiones. En esta reunión improvisada, los pensionistas hicieron mención exclusiva al baile en la Bondad. También le recordaron la promesa de un local para la celebración de bailes, Por último, le reclamaron que a pesar de que no tiene competencias en esta materia, que mostrara su preocupación por el cierre del Hogar de Cervantes. Como conclusión al encuentro, Salaya manifestó su compromiso para garantizar los bailes. Del mismo modo, avanzó que organizaría una reunión entre mayores, Sepad y el propio ayuntamiento para abordar este asunto. Este miércoles de nuevo el alcalde hizo mención a ese futuro encuentro en el que la asociación de pensionistas La Bondad tendrá que determinar si finalmente continuarán organizando los bailes para mayores o no. Si no es así, el alcalde ya ha puesto de relieve que el consistorio correrá con los gastos del baile todos los viernes, como ya hace con otras asociaciones de mayores, y avanzó también que trabajan para encontrar un local más amplio para poder llevar a cabo varios bailes al mes y que siga habiendo más oferta para este sector de la población. No obstante, aprovechó para recordar como dato que el consistorio organiza ahora «más del doble de bailes de los que organizaba antes de la pandemia». Multa de Hacienda Aunque en el encuentro que mantuvieron mayores y alcalde no se hiciera mención a este asunto, la suspensión del baile de La Bondad viene motivada por la multa que Hacienda ha impuesto a la asociación por celebrar un bingo en la sede. En total, el colectivo de mayores debe hacer frente a una sanción de 6.001 euros, que si pagan en un plazo determinado podrán reducir a la mitad. De momento han recaudado alrededor de 1.900 euros y el resto deberán asumirlo de fondos propios. Esta multa es el resultado de la intervención que llevó a cabo la Policía Local en octubre en la que identificó a todos los mayores de la sede mientras se celebraba el juego popular a raíz de una denuncia anónima.