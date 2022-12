"Mucha Ribera, mucha Ribera, pero la tienen absolutamente abandonada", lo dicen el presidente de la Comunidad de Regantes La Concordia, Antonio Salas, y otro de los hortelanos, Agustín Rebollo, en las inmediaciones de La Cachorra, la huerta que la familia Salas tiene a pocos metros de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Cáceres.

El temporal le ha pegado fuerte al río de Cáceres, donde desde las doce de la noche de ayer hasta el cierre de esta edición se han registrado según la Agencia Estatal de Meteorología 50 litros por metro cuadrado. Los dos hortelanos están en la zona baja de la Ribera, a la altura del Cordel del Casar hacia la depuradora, donde el Marco se une con el Guadiloba y de ahí va a parar al Tajo. La Concordia es la segunda comunidad de regantes más antigua de España después de la de Valencia, que depende del Tribunal de Aguas valenciano. La comunidad representa a 80 parcelas actualmente en regadío, y a otras 200 sin regar (100 hortelanos en activo).

Impensable

En esa zona, el cauce del río se ha reducido a 4 metros, "algo impensable", dicen los hortelanos, abrumados porque en toda la historia no han visto nada igual. Y es que las cañas se han comido el cauce, lo han engullido, ocupan otros cuatro metros, el agua tiene poco espacio para seguir su curso y termina desbordándose. A su juicio, la poca diligencia del ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo hacen que el Marco esté lleno de tierra y cañizales.

La versión del Ayuntamiento de Cáceres

El ayuntamiento no opina lo mismo. Admite que a estas zonas, de difícil acceso, es complicado llegar, pero que se ha hecho un contrato con la empresa Talher a través del cual se ha limpiado la zona del cauce situada entre la calle Periódico Extremadura y Madre de la Ribera, que se realizarán nuevas plantaciones y se dotará de mobiliario. El concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, ha dicho que el desbordamiento del Marco, se debe a fenómenos naturales y que en ese punto la Ribera está declarada por el Gobierno de España como zona inundable. "Decir que no limpiamos es injusto, porque lo estamos haciendo", ha aseverado.

"Cara a la galería", dice Antonio Salas

Pero Antonio Salas lo rebate: "Lo de esta mañana ha sido una consecuencia de la dejadez, porque nadie se implica en el tema, pasa olímpicamente de la Ribera. Mucha Ribera del Marco, mucha Ribera del Marco de cara a la galería pero a la hora de la verdad nadie se implica: ni ayuntamiento, ni diputación, ni consejería; ninguna de las tres se preocupan de apretarle a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que esta Ribera se limpie en condiciones".

Salas va más allá y advierte: "Si el tiempo sigue como dicen que va a seguir, puede que los problemas aumenten. Y el día que el pantano se llene, los problemas irán a más porque la fusca y la suciedad se han comido la caja del río, la caja de la Ribera".

Un río sin margen

El responsable de La Concordia sostiene que "el río se ha quedado sin margen y las aguas tienen que buscar su camino". El pasado 2 de diciembre la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco reunió a 120 alumnos del Instituto Brocense con motivo del Día del Centro para exigir a las administraciones una acción conjunta e inminente del entorno natural que dio origen a Cáceres. Lo hizo a través de una cadena humana reclamando a las instituciones una limpieza integral de la Charca del Marco, emblema de la ciudad y origen de Cáceres, lugar donde comienza la Ribera, el río de Cáceres, que trajo hasta aquí a los primeros pobladores y marcaron el desarrollo de la capital a través de los siglos.

La Ribera no es solo Concejo

Sin embargo, para Salas esta asociación también se dedica a mimar la galería. "¿Dónde están los Amigos de la Ribera del Marco hoy? Yo no he visto a ninguno de ellos, de esos que van a plantar los arbolitos implicándose en el tema, porque la Ribera del Marco no es solo la parte de Concejo". Argumenta Salas que "esto es lo que tenemos. Llevamos cuatro años en los que no se hace nada. Nos han prometido muchas cosas y no se ha hecho nada. Se acaba la legislatura y estamos lo mismo que estábamos".

Y que las consecuencias climáticas afectan sobremanera a este entorno natural. Ocurrió este verano con un incendio. Por eso los hortelanos quieren un plan de choque inmediato, más allá de las previsiones de fondos europeos y del Ministerio de Transición Ecológica que el ayuntamiento espera para invertir de la Ribera, pero que se demorarán en el tiempo por los trámites administrativos. Ese plan pasaría por una limpieza del cauce, algo que según los hortelanos no se hace en profundidad desde la granizada que azotó Cáceres la noche del 16 de septiembre de 2010. Piden que se actúe con celeridad.

El proyecto

Precisamente, el mes pasado, el concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, anunció que cien millones de euros harán posible uno de los proyectos más esperados de Cáceres: el soterramiento del colector que atraviesa la Ribera del Marco y que convertirá la Ronda de Vadillo en un gran paseo fluvial que conectará Fuente Concejo con la avenida de la Universidad. La noticia la avanzó el edil al dar a conocer la licitación de la redacción del proyecto y depuración de aguas residuales de la ciudad.

Se trata específicamente de los servicios de asistencia técnica para la elaboración del estudio de alternativas, los estudios ambientales y la redacción del proyecto de construcción del sistema de saneamiento y depuración de la ciudad de Cáceres, conocido como Edar del Marco, o lo que es lo mismo, la estación depuradora de aguas residuales.

Licerán tiró de hemeroteca y recordó que en diciembre de 2020 se aprobó en pleno el anteproyecto, que entró en el Plan Hidrológico Nacional en el ejercicio 2021-2022. Luego, en agosto, el Consejo de Ministros aprobó que Acues (Aguas de las Cuencas de España, una empresa pública de gestión de infraestructuras hidráulicas) gestionara esta actuación.

El proyecto es de una importancia extraordinaria para la capital cacereña puesto que supone la ampliación de todos los colectores. «Es un obrón que se alargará durante cuatro años», explicó el concejal. Ahora, de momento, la empresa que resulte adjudicataria tendrá un año para la ejecución del proyecto. Las empresas pueden presentar sus propuestas hasta el 16 de diciembre a las 13.00 horas.

Siete kilómetros

Se actuará fundamentalmente en 900 metros de los siete kilómetros que confirman la Ribera del Marco, la distancia del tramo donde se pretende actuar, en lo que popularmente se conoce en Cáceres como la Ronda de Vadillo. El vadillo es el lugar de un río con fondo firme, llano y poco profundo que se puede recorrer a pie. El puente del mismo nombre tuvo una entidad especial porque estaba situado en la salida nordeste de la villa, daba paso al camino de Monroy y al de Trujillo, importante lugar de cita de ganados y mercancías. Ese entorno de 7 kilómetros nace en la Fuente del Rey o Charca del Marco y concluye en el Guadiloba.