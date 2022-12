El intento de fuga que protagonizó el pasado jueves un interno de la prisión cacereña, bajo supervisión médico por tratarse de una persona con enfermedad mental, ha puesto en el foco el debate sobre si es preceptivo que haya reclusos con esta condición en prisiones o si deberían ser transferidos a centros especializados. Bajo este dilema subyace, obviamente, un problema de base: la falta de personal y de infraestructuras cualificadas para dar respuesta a este tipo de reos; no ya en Cáceres, sino en todo el territorio español.

La verdadera problemática

La Sección Sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ACAIP-UGT se ha hecho eco del «intento de fuga protagonizado por un interno en la cárcel de Cáceres», así se han referido al suceso, y ha lamentado que se trate de un preso con problemas de salud mental que «debería estar alojado en un centro cualificado». La dirección del centro penitenciario no ha confirmado en ningún caso que se tratase de un intento de fuga.

Según ACAIP-UGT, los hechos ocurrieron a mediodía, cuando el interno que se encontraba en el patio se elevó hasta el tejado de un departamento; al ser descubierto por los funcionarios de servicio, se procedió a convencerlo para que depusiera su actitud y bajara de nuevo al patio. «Hay que poner en valor el buen hacer de estos profesionales». La central sindical ha aclarado que el interno se encuentra con medicación psicotrópica por un problema de salud mental. «Estas situaciones ocurren con este tipo de internos porque deberían estar alojados en centros cualificados que pudieran hacerles un seguimiento adecuado por profesionales». Con este alegato sindical ponen el foco en la verdadera problemática: «La administración penitenciaria dispone de sólo dos establecimientos de estas características, uno en Alicante y otro en Sevilla, debiendo de alojar entre el resto de centros a estas personas por no disponer de suficiente número de plazas».

La Administración solamente dispone de dos centros especiales en todo el país (en Alicante y Sevilla)

«Son imprevisibles»

El suceso resonó ayer a nivel nacional y llegó a provocar reacciones de centrales sindicales en Madrid, como es el caso de la del Centro Penitenciario Valdemoro, donde apenas hace una semana se registró una agresión a un funcionario. La disputa se inició porque el preso, con problemas mentales, defendía que una de las televisiones de la sala de estar era suya. «Son imprevisibles; nunca sabes cómo van a reaccionar este tipo de presos», explica Sergio García de CSIF. El funcionario terminó con el labio partido. «Necesitamos más centros cualificados, más psicólogos, más personal. No somos agentes de la autoridad todavía y eso no dignifica nuestra profesión», explica este funcionario de prisiones que considera que los centros penitenciarios «están cerrados al problema de las enfermedades mentales, cuando hace falta un especial seguimiento. También se necesitan un mayor número de programas de tratamiento psiquiátrico, que siempre son voluntarios y no obligatorios, para evitar agresiones».

Por su parte, la dirección de la cárcel cacereña optó ayer por cambiar de módulo al preso en cuestión, a otro de mayor seguridad.